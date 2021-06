Coronavirus Romania: Numar urias de decese raportate - 228. Doar 14 au fost anuntate in ultimele 24 de ore

214 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.Pana astazi, 31.383 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat si au fost confirmate 1.079.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.1.043.482 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare , au fost inregistrate 140 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.In 4 judete nu s-a depistat niciun caz nou.Cele mai multe imbolnaviri s-au raportat in Prahova, 20, iar in Bucuresti, 16.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.436. Dintre acestea, 272 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.043.386 de teste RT-PCR si 1.244.874 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 19.084 de teste RT-PCR (11.326 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 7.758 la cerere) si 9.304 teste rapide antigenice.