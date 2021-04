Asta ar putea schimba tot: testare COVID cu rezultate in 20 de secunde!

O companie israeliana a declarat ca a primit aprobarea europeana pentru testul rapid de coronavirus, care ar putea conduce in primul rand la relansarea calatoriilor internationale.SpectraLIT elimina necesitatea testelor de laborator, oferind rezultate precise dupa aproximativ 20 de secunde, scrie Times of Israel. Este un dispozitiv portabil care lumineaza proba si ofera rezultatul prin intermediul semnaturii spectrale.Sistemul este in acest moment testat in 36 de spitale din lume si a primit aprobarea de la European Medical Devices Directive, ceea ce inseamna ca poate fi testat si in Uniunea Europeana.Ar fi o adevarata mana cereasca pentru turism, tinand cont ca acest dispozitiv ar putea fi folosit in aeroporturile din intreaga lume sau la trecerile de frontiera rutiere."Aceasta este o etapa importanta pentru testarea rapida", a declarat pentru The Times of Israel Eyal Zimlichman, medic senior la Sheba Medical Center care a contribuit la dezvoltarea tehnologiei."In ciuda lansarii globale a eforturilor de vaccinare, COVID-19 are inca nevoie de solutii rapide de diagnostic pentru a face pasi inapoi la normalitate, inclusiv calatoriile internationale, iar aceasta reprezinta o etapa importanta".Citeste si: