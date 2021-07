Covrigarie din Galati, inchisa dupa ce au aparut imagini cu un soarece care se plimba prin magazin

Inspectorii OPC au descins in control la magazinul respectiv, care se afla in imediata apropiere a Spitalului Judetean Galati, dupa aparitia in mediul virtual a unor imagini in care un soarece isi face loc printre mobila punctului comercial si patrunde in zona in care se coc produsele si se vand."In urma aparitiei in spatiul pubic a unei filmari care prezenta un soarece ce se afla la interiorul unei unitati de alimentatie publica de tip simigerie pizzerie, din municipiul Galati, o echipa de control din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Galati s-a deplasat cu celeritate la aceasta locatie, constatand veridicitatea celor semnalate", transmite OPC Galati.Inspectorii de la Protectia Consumatorului au identificat in interiorul unitatii o gaura in pardoseala pe unde ar fi putut patrunde rozatoarea in incinta. De asemenea, echipele de control au constatat existenta a doua capcane pentru soareci, aflate sub un utilaj frigorific, intr-una dintre acestea aflandu-se prins un astfel de animal."Reprezentantul legal al operatorului economic a fost invitat de indata, la sediul institutiei, unde a fost finalizata actiunea de control prin intocmirea unui proces verbal de constatare a contraventiei, prin care s-a dispus masura opririi temporare a prestarii serviciilor de alimentatie publica pana la remedierea deficientelor constatate, aplicandu-se, totodata, si o sanctiune contraventionala, in valoare de 10.000 lei", informeaza OPC Galati.