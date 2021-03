Cresele din Timisoara, inchise in urmatoarele doua saptamani. Anuntul autoritatilor locale

"Cresele din municipiul Timisoara vor ramane inchise in urmatoarele doua saptamani pentru a proteja sanatatea copiilor , familiilor si angajatilor. Decizia a fost luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta in concordanta cu hotararea data duminica de Inspectoratului Scolar al Judetului Timis prin care unitatile de invatamant scolar si prescolar raman inchise in urmatoarele 14 zile in localitatile cu rata mai mare de 6 la 1.000 de locuitori ", a tranmis Primaria din Timisoara, intr-un comunicat de presa.In Timisoara, rata de infectare este de 8,19/1.000 de locuitori, duminica, 21 martie, la fel ca in ziua precedenta.Decizia CLSU a fost comunicata imediat si parintilor copiilor din cresele de stat din Timisoara prin intermediul grupurilor de WhatsApp, a mai transmis sursa citata.