Cresa "Harap-Alb" din Sectorul 6 s-ar putea inchide dupa ce au fost depistate 9 cazuri de Covid-19; Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, convocat duminica

"In urma unei anchete epidemiologice, 9 angajati ai cresei "Harap Alb" din Sectorul 6 au fost confirmati pozitiv la testul pentru SARS-covid-19. Am convocat pentru duminica dimineata, la ora 10.00, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 6 pentru a evalua situatia si pentru a lua deciziile care se impun. Din cauza numarului mare de cazuri, probabil, vom inchide cresa pana la finalizarea anchetei epidemiologice de catre DSP", a scris Ciucu pe Facebook "Acesta nu este primul caz, la institutiile din subordinea Primariei Sectorului 6. Pe parcursul anului 2020 au mai fost si altele. Este doar primul comunicat public, pentru ca oamenii trebuie sa stie, nu putem sa ne tinem vecinii in ignoranta", a adaugat primarul Sectorului 6.