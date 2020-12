Salariul minim creste de la 1 ianuarie. Care va fi noul plafon

Cele trei scenarii

Hotararea, pe 30 decembrie 2020

Anuntul vine ca urmare a unor consultari purtate de premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan , cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social."La nivelul Guvernului vom decide cresterea salariului minim pe economie pentru anul viitor cu un procent care va tine cont de argumentele reprezentantilor sindicatelor, ai patronatelor, precum si de contextul economic si social. Ne dorim sa asiguram o viata mai buna pentru romani , avand insa grija sa pastram locurile de munca si sa protejam initiativa antreprenoriala", a declarat premierul Florin Citu.In cadrul discutiei, ministrul Muncii a prezentat trei scenarii referitoare la evolutia acestui indicator in 2021."Guvernul are in vedere cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 cu un nivel care sa depaseasca rata inflatiei, respectiv cu 70 de lei brut, de la 2230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Acest nivel a fost stabilit in contextul in care reprezentantii sindicatelor au solicitat cresterea salariului minim pe economie la 2.400 de lei/lunar, iar cei ai patronatelor au solicitat inghetarea salariului minim pe economie la nivelul actual, cel putin pentru primele luni ale anului viitor, argumentand situatiile dificile cu care se confrunta anumite sectoare economice", se arata intr-un comunicat al Guvernului.Hotararea privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata va fi adoptata in sedinta Guvernului din 30 decembrie 2020.Totodata, premierul, ministrul Muncii si reprezentantii partenerilor sociali au agreat incheierea, in prima jumatate a anului viitor, a unui Acord prin care sa fie stabilit un mecanism de crestere a salariului minim brut pe economie pentru urmatorii patru ani.Salariul minim pe economie a fost majorat ultima data cu 83 de lei, pe anul 2020, fiind la nivelul de 1.346 RON. In 2019, majorarea a fost de 101 lei, la 1.236 de lei, in 2018 cu 97 de lei, la nivelul de 1.162 de lei iar in 2017 a crescut cu 140 de lei, la 1.065 de lei.CITESTE SI: