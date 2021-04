Crima din gelozie comisa cu sadism de un barbat din Alba. Cum au reusit politistii sa-l prinda dupa o operatiune riscanta

Tanara, internata in stare grava in spital

Cum a decurs interventia politistilor

Mesaje emotionante

"Un tanar foarte frumos si cuminte", astfel este caracterizat pe scurt tanarul ucis cu mai multe lovituri de cutit luni dimineata, in jurul orei 04.00, in localitatea Rahau. Daniel avea 23 de ani si toata viata inainte. Era indragostit de o tanara cu doi ani mai mica decat el, colega de serviciu.Cu cei doi tineri era coleg si Pastiu Alexandru, consatean din Rahau, care facuse o pasiune pentru tanara in varsta de 21 de ani. Nu a putut sa accepte relatia dintre cei doi si a decis sa se razbune. Luni dimineata, in jurul orei 04.00, Pastiu a intrat in locuinta unde dormeau cei doi tineri si i-a atacat cu un cutit. Daniel nu a supravietuit atacului, una dintre lovituri atingandu-i inima.Iubita acestuia, injunghiata si ea, a avut noroc si a scapat cu viata. A reusit sa anunte autoritatile dupe plecarea criminalului si a ajuns la spital. Medicii spun ca este in stare grava, dar stabila. Atacatorul a aruncat cutitul si a fugit intr-o padure , la circa 10 kilometri de sat. A fost prins dupa cateva ore de catre doi politisti care au folosit motociclete enduro, ajutati de alti trei prieteni, toti pasionati de acest sport."Inculpatul a patruns fara drept in locuinta victimelor din municipiul Sebes, sat Rahau, jud. Alba si le-a aplicat acestora mai multe lovituri cu un cutit, in zone vitale ale corpului. In urma agresiunilor fizice, a survenit decesul unei victime de gen masculin in varsta de 23 de ani si ranirea celeilalte victime, de gen feminin, in varsta de 21 de ani. Aceasta din urma a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, starea sa de sanatate fiind stabila. Presupusul autor a fugit de la locul faptelor, fiind identificat ulterior de catre organele de politie, in apropierea unei paduri din localitate", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.Pastiu Alexandru a fost retinut luni, iar marti, 20 aprilie, a fost arestat preventiv pentru trei infractiuni: omor, tentativa la omor si violare de domiciliu. Acesta nu vrea in arest si a contestat masura preventiva.Filmul interventiei celor doi politisti a fost relatat si pe pagina oficiala de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne:"In aceasta noapte a avut loc o crima in zona Rahau. Suspectul este liber si sigur este in stare de orice. Trebuie sa-l prindem imediat! Acestea sunt semnalmentele. Impartim zonele de cautare!", le-a spus comandantul politistilor de la I.P.J. Alba. Cand au auzit ca e vorba de padurea din Rahau, Cosmin si Ionut au stiut imediat ca asta va fi misiunea lor.- Aici mergem noi! Stim ce-avem de facut!- Vedeti ca terenul e foarte accidentat. Va descurcati?- Sigur ca da, cunoastem foarte bine zona. Vom mergem cu motocicletele noastre.- Bine! Aveti multa grija, repet, suspectul poate fi periculos si imprevizibil. Nu dupa mult timp de la discutie, cei doi politisti erau deja echipati in costumele de motociclist, avand totusi vestele de protectie pe dedesubt si armamentul din dotare. In zona in care aveau sa mearga, se plimbasera cu motoarele de multe ori, era perfecta pentru antrenamentul lor enduro. Doua ore au cautat politistii, pe toate cararile din acea padure. Din cand in cand, isi mai intrebau colegii prin statie daca au dat ei de suspect, sperand sa auda o veste buna.Cei doi politisti si suspectul de crima prins de acestia intr-o padure, la 10 km de sat- Inca nu, venea raspunsul de fiecare data.Intr-un final, intr-un loc mai putin umblat, au observat silueta unui barbat. Zgomotul motoarelor l-a determinat pe acesta sa o ia la fuga. In acel moment, cei doi politisti si-au dat seama ca este cel pe care-l cauta. N-au avut nevoie decat de cateva momente ca sa-l ajunga , iar fizionomia acestuia corespundea semnalmentelor pe care le primisera de la comandant.- Puteti sa opriti cautarile, suspectul e cu noi! L-am gasit in padure si il aducem acum la drumul national. Va rugam sa ne trimiteti o masina!- Trimitem imediat! Felicitari, baieti, va asteptam la baza!Ionut este politist de aproape 15 ani si lucreaza in cadrul Sectiei 7 Politia Rurala Sebes, iar Cosmin isi desfasoara activitatea la Politia Rutiera din municipiu. Pasiunea celor doi pentru motoare i-a ajutat sa prinda un barbat banuit de uciderea unui tanar. Dar acest lucru nu ar fi fost posibil daca nu ar fi existat pasiune fata de munca de politie!"Pagina de pe Facebook a lui Daniel este plina cu mesaje sfasietoare. "Ma uit si tot nu-mi vine sa cred ca nu mai esti, ultima oara erai fericit ca ai casa si radeam ca te plictisesti la lucru, azi nu mai esti printre noi si nu stiu cine ti-a facut acest rau. O sa-mi lipseasca rasul tau si glumele tale , cuvintele sunt de prisos in astfel de momente, prefer sa stiu ca esti aici cu noi si nu printre ingeri. Sincere condoleanta familie din partea mea si a sotului meu.. drum lin prietene!", a transmis un prieten al acestuia."Cuvintele depasesc realitatea pentru ceea ce ai insemnat pentru noi! D-zeu sa-ti odihneasca sufletul iubirea noastra! Insa faptasul o si-a scris singur destinul", a scris un alt prieten. Altcineva sutine ca era "un prieten ce aducea impreuna cu el numai cuvinte de lauda si apreciere in jur".