Crima organizata face presiuni la granita ca sa introduca cantitati mari de deseuri in tara. Anuntul sefului Garzii de Mediu

"Cumva trebuie poate sa refacem si legislatia, pentru ca afara astfel de activitati (n.red.: gropile ilegale de gunoi) sunt infractiuni. Nimeni nu vine cu un TIR de moloz din constructii sa il arunce oriunde, pentru ca acolo, pe langa amenda foarte mare si confiscarea autovehiculului ca masura complementara, exista si incadrarea penala pentru infractiuni. Si asta poate trebuie sa adaptam si noi in Romania, pentru ca valul acesta de depozitari ilegale este cel mai mare din Europa . De ce avem un val de deseuri la granita? Pentru ca, in 2018, China a interzis importurile de deseuri. Ca sa neutralizezi aceste deseuri afara, te costa cam 250-300 euro per tona, iar in Romania costurile pentru depozitare sunt mult mai mici, de 50-70 de euro. Si atunci este un intreg business dezvoltat, iar noi acum facem munca de preventie sa oprim deseurile care intra in tara, sa oprim containerele si facem munca de destructurare a structurilor de crima organizata care s-au infiintat in spatele acestui business. Presiunea mare este pe punctele vamale: incearca de fiecare data sa gaseasca un moment de neatentie la modul de actiune al vamesilor, politia de frontiera, comisarii de mediu si atunci solicitarile noastre sunt permanente, 24 de ore din 24", a declarat Octavian Berceanu in cadrul unei conferinte de presa, la Craiova.Potrivit comisarului general al GNM, presiunea la punctele vamale a crescut in ultimele luni si unul dintre motive ar fi ca in Europa s-au epuizat capacitatile de stocare a deseurilor."Nu stiu exact motivul, dar este o presiune foarte mare. Poate unul din motive este ca s-au epuizat capacitatile de stocare in Europa: cum avem noi aceste depozite si incineratoare, volumul a crescut foarte mult, capacitatile de stocare au scazut, s-au umplut, si atunci trebuie revarsate aceste deseuri undeva. Nemaifiind o poarta deschisa catre China, cum arunca si cei care transporta ilegal molozul, il arunci in cel mai apropiat spatiu liber, in spatiu verde, undeva unde nu te vede nimeni. Asta fac ei. Incearca sa mute aceste deseuri undeva unde nu ii mai vede nimeni, in Europa, sub diferite forme", a explicat Berceanu.Seful GNM a detaliat ca o metoda prin care structurile de crima organizata incearca sa introduca ilegal deseuri in Romania este cu ajutorul TIR-urilor in care primii doi-trei baloti sunt cu diverse marfuri iar in spate sunt tone de deseuri."De la jucarii in acte, la obiecte de second-hand, avem primii doi-trei baloti care arata ca niste jucarii sau alte obiecte valorificabile si in spate avem cu totul altceva. Si iarasi, cumva, ministerul si celelalte ministere vin si sustin material achizitii de scanere mobile, ca sa putem cumva sa vedem ce este in containere, sa ne eficientizam munca, sa avem un flux de informatii mult mai bun si sa vedem in timp real cine ce trimite. Pentru ca odata patruns un astfel de container pe teritoriul Romaniei, este foarte greu sa il mai gasesti. Este chiar aproape imposibil. In 20 de kilometri a disparut tot ce era in container", a afirmat Berceanu, citat de Agerpres.