Crima pasionala in Arges dupa ce un barbat si-a prins nevasta cu amantul in pat

Dupa minute bune de discutii aprinse si lovituri, barbatul prins in casa femeii maritate a incercat sa fuga, iar sotul furios a inceput sa il urmareasca, potrivit ziarobiectiv.ro Amantul, de 40 de ani, a fost prins in scurt timp in gradina casei, unde cearta dintre cei doi a continuat minute bune.Vineri dimineata, localnicii au descoperit cadavrul barbatul plin de lovituri si au anuntat politia. Victima este din judetul Dambovita, localitatea Malul cu Flori, vecina cu comuna Cetateni.Politistii ajunsi la fata locului au constatat decesul, dar si faptul ca barbatul prezenta foarte multe urme de violenta. Criminalul a fost identificat, se afla in custodia politistilor, iar Parchetul de pe langa Tribunalul Arges efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor.