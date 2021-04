Criminal prins intr-o padure din Alba dupa si-a ucis rivalul in dragoste. Barbatul a injunghiat-o si pe femeia de 23 de ani care i-a refuzat avansurile VIDEO

La mijloc ar fi o poveste de dragoste, atacatorul orbit de gelozie si-ar fi injunghiat rivalul dupa ce si-a dat seama ca nu mai are nicio sansa la fata pe care o curta de mult timp. Potrivit anchetatorilor, victima a fost injunghiata de mai multe ori si s-a stins la scurt timp.Furios, suspectul a ranit-o si pe tanara, spun anchetatorii, apoi a fugit si s-a ascuns ore bune. Cu ultimele puteri, iubita tanarului a apucat sa sune la 112. Tanara a fost internata la Spitalul Orasenesc Cugir cu mai multe plagi injunghiate. Reprezentantii unitatii sanitare au precizat ca victima se afla in stare stabila.Dupa ce i-a atacat, barbatul a fugit de la locul faptei. Inca din zorii zilei, zona a fost impanzita de criminalisti si procurori, iar mai multe echipaje de politie l-au cautat pe suspect. Individul a fost gasit dupa cateva ore, intr-o padure din apropiere, unde incerca sa se ascunda.Barbatul a fost prins luni, 19 aprilie, in jurul orei 12.30 de catre politisti care au ajuns pana in locul in care acesta se ascundea, intr-o zona greu accesibila, cu ajutorul motocicletelor enduro.In momentul in care cei doi politisti echipati in motociclisti l-au imobilizat pe agresor, acestia l-au intrebat unde este cutitul, el raspunzand ca l-a pierdut prin gradina.Barbatul se numeste Alexandru Pastiu si are 36 de ani. Pe pagina sa de pe Facebook a postat mai multe fotografii in care apare imbracat in haine militare, dar fara insemne specifice.De asemenea, sustine ca este "intr-o relatie complicata" si ca lucreaza "fix la inima ta". Intamplator, una dintre victimele atacului, tanarul in varsta de 23 de ani, a murit injunghiat in inima.Barbatul urmeaza sa fie acuzat de comiterea infractiunilor de omor, tentativa la omor si violare de domiciliu.