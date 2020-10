Crime in serie la Iasi. 17 persoane au fost ucise de o substanta toxica. Cum proceda "banda"

Cum au fost prinsi

Ali Dawoud, in varsta de 65 de ani, zis si "Zaher", cetatean iordanian, impreuna cu fiul sau Satar Dawoud si Fuad Ahmmed, in varsta de 57 de ani, au fost deferiti justitiei de Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi la capatul unei anchete stufoase, care a durat cateva luni, scrie Adevarul Arabii sunt acuzati de omor calificat, dar si de infractiuni de contrafacere si inselaciune. Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca inchisoarea pe viata. Totodata, zeci de persoane, rude ale celor 17 victime identificate in dosar, s-au constituit parti civile in acest dosar si vor solicita instantei sa oblige acuzatii sa le plateasca daune morale si materiale.In perioada in care Romania abia intrase in starea de urgenta si crescuse foarte mult necesarul de materiale dezinfectante, cei trei inculpati au contrafacut alcool sanitar, l-au imbuteliat sub numele "Sante Med" si au scris pe eticheta ca este spirt medicinal. In realitate, in loc de alcool etilic, indivizii au folosit la prepararea pridusului ucigas alcool metilic, care este toxic pentru organism.Anchetatorii au intrat pe fir in acest caz pe 16 aprilie, atunci cand un cetatean din Bratesti, comuna Stolniceni Prajescu, a anuntat ca un vecin de-al sau, Grigore Ermalai, a fost gasit mort in locuinta sa.Cu o zi inainte, pe 15 aprilie, la nivelul Politiei din localitate fusesera inregistrate alte doua morti suspecte, ale Anei Lulea si Varvarei Onofrei. Cazuri similare au inceput sa ajunga la urechile anchetatorilor si in zilele urmatoare.Pe 23 aprilie, Alexa Teofan a fost gasit mort in locuinta sa din acelasi sat Bratesti. Pe lista victimelor s-au adaugat persoane din Harmanesti, Lunca Cetatuii, Andrieseni, Deleni si Bocnita. Elementul comun in cazul tuturor deceselor s-a dovedit a fi consumul de spirt medicinal. Anchetatorii au identificat sursa de distributie a spirtului si anume o firma ce vindea angro la Iasi si care ii apartine lui Ciprian Barticel.Investigatia avea sa releve ca acesta nu stia ca spirtul este contrafacut, el fiind, de altfel, parte civila in acest dosar. Mergand mai departe, anchetatorii au ajuns la sursa primara, si anume la cei trei arabi din Bucuresti Dupa ce au realizat perchezitii, Faud si Dawoud au fost gasiti si arestati in prima faza, aceeasi masura fiind luata, cateva zile mai tarziu, si in cazul fiului celui de-al doilea.Potrivit unor surse judiciare ale Adevarul, procurorii au retinut in actul de acuzare ca Dawoud si Fuad se cunosc de aproximativ zece ani, ambii fiind actionari ai unor firme din Bucuresti. Ei vand produse si in marile depozite din Bucuresti, cum ar fi Dragonul Rosu. Aceleasi surse au descris compozitia spirtului ucigas: 70% alcool metilic si 30% apa, peste care adaugau vopsea de oua de culoare albastra.Procesul va incepe cu cei trei in arest preventiv, urmand a fi judecati de Tribunalul Iasi.