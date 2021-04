Cine sunt politistii care s-au urcat pe motociclete ca sa prinda un criminal ascuns in padure. Imagini spectaculoase suprinse in momentul incatusarii

Detaliile capturarii invidului au fast facute publice de cei doi politisti pe Facebook Cei doi politisti care l-au prins pe autorul crimei de la Rahau sunt de la Politia Sebes si au plecat in cautarea acestuia cu motociclete enduro. Atacatorul se ascunsese in padure, dupa ce a ucis un barbat de 23 de ani "Cretu Ionut Dragos din cadrul - Sectiei 7 Politie Rurala Sebes si Pop Horea Cosmin din cadrul Politiei Sebes - Biroul Rutier, in cursul zilei de azi, 19.04.2021, au reusit prinderea autorului infractiunii de omor savarsit in noaptea de 18/19.04.2021 in localitatea Rahau, jud. Alba, dupa ce acesta a fugit de la locul faptei si s-a ascuns in padure.Precizez ca cei doi colegi au plecat in cautarea autorului cu 2 motociclete de teren, iar dupa mai multe ore de cautari au reusit sa identifice si sa retina autorul care avea asupra sa un cutit, fiind extrem de violent, intr-o padure din apropierea mun. Sebes", este mesajul mentionat.Unul dintre cei doi politisti precizeaza ca au fost ajutati de trei voluntari, ca fara aportul acestora era posibil ca suspectul sa nu fie gasit si le multumeste pentru ajutor.Reamintim ca luni dimineata, in jurul orei 4.00, Alexandru P., barbatul 36 de ani din Rahau, l-a injunghiat pe un tanar de 22 de ani din sat, cu un cutit, in zona inimii si a ranit-o pe iubita acesteia, o tanara de 21 de ani. Dupa ce i-ar fi atacat, barbatul a fugit de la locul faptei. Atacatorul a fost prins luni, in jurul amiezii, intr-o padure din apropierea localitatii Rahau. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si va fi propus pentru arestare preventiva.