Ucigasul in serie salvat de Ceausescu, suspectat ca a omorat din nou. Are patru crime la activ, inclusiv a unui medic celebru

Pentru vechile sale omoruri, barbatul fusese condamnat la moarte prin impuscare, dar sentinta sa a fost modificata in 1988, anul decretului dat de Ceausescu. In cele din urma criminalul a stat doar 20 de ani in inchisoare, potrivit adevarul.ro Ultimul omor pentru care este invinovatit Constantin Moraru, acum in varsta de 76 de ani, a avut loc in localitatea mehedinteana Burila Mare, in luna martie.Victima, o batrana tot de 76 de ani, a fost gasita moarta in propria locuinta, cu urme de strangulare. Politistii l-au suspectat pe vecinul acesteia, Constantin Moraru, dat fiind trecutul sau.Barbatul nu-si recunoaste fapta si sustine ca politia "ii pune lui in carca" omorurile.Prima victima a barbatului a fost o pensionara in varsta de 75 de ani, fosta farmacista, ce locuia singura intr-un bloc din Drobeta Turnu Severin. Batrana a fost gasita cu multe lovituri pe corp si un sant de strangulare la nivelul gatului, de la o sfoara.Cea de-a doua victima a acestuia a fost tot un pensionar din Severin in varsta de 60 de ani, care si el locuia singur. Acesta a fost gasit mort, si el fusese strangulat si avea doua coaste rupte. Batranului i se furasera mai multe lucruri din casa.Cazul care a facut cea mai mare valva a fost cel al medicului Gomoiu si al sotiei acestuia. Doctorul iesise la pensie, avea 88 de ani si era paralizat la pat. Sotia avea 75 de ani. Cei doi soti au fost batuti cu teava de la aspirator si apoi strangulati.