Cristian Pomohaci, anuntat ca invitat la concertul extraordinar de Ziua Nationala din Bistrita, scos de pe afis. Fostul preot, condamnat pentru evaziune fiscala

Potrivit afisului postat initial pe pagina de socializare a institutiei culturale aflate in subordinea Primariei Bistrita, cei doi invitati speciali ai concertului extraordinar dedicat zilei de 1 Decembrie erau Sava Negrean Brudascu si Cristian Pomohaci.Contactat telefonic de catre corespondentul AGERPRES, viceprimarul Bistritei, Sorin Hangan, a spus ca nu avea cunostinta despre participantii la acest eveniment, dar a cerut directorului Centrului municipal de cultura sa renunte la invitatia facuta lui Cristian Pomohaci, astfel ca afisul a fost refacut fara imaginea fostului preot.Pomohaci a fost condamnat, in luna martie a acestui an, la un an de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala de catre Tribunalul Mures, iar sentinta a ramas definitiva in luna octombrie, dupa ce Curtea de Apel Mures s-a pronuntat asupra apelului.In urma cu trei ani, Cristian Pomohaci a mai fost retras de pe lista de invitati a unui alt eveniment organizat de Centrul municipal de cultura Bistrita, institutia invitandu-l pentru a concerta de zilele orasului alaturi de nume cunoscute ale muzicii folclorice romanesti.Cristian Pomohaci, care a fost caterisit pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un adolescent de 17 ani, a contestat in 2017 decizia la Mitropolia Ardealului de care apartine ierarhic parohia in care a slujit.