Cristian Popescu Piedone, condamnat la inchisoare, a fost validat in functia de primar de Judecatoria Sectorului 5

"Valideaza alegerea domnului Popescu Cristian-Victor Piedone in functia de Primar al Sectorului 5 Bucuresti . Prezenta incheiere se comunica de indata prefectului si secretarului general al Sectorului 5 Bucuresti, care are obligatia aducerii la cunostinta publica prin afisarea acesteia la sediul Primariei Sectorului 5 Bucuresti, in termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu apel, care se depune la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, in termen de 2 zile de la aducerea la cunostinta publica. Executorie. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, astazi, 08.10.2020", se arata in decizia instantei.Potrivit datelor finale ale AEP, candidatul PPU-SL, Cristian Popescu Piedone, a castigat alegerile pentru functia de primar al Sectorului 5 cu 28,08%, reprezentand 25.902 voturi.Cristian Bacanu, candidatul sustinut de PNL si USR PLUS, dar si candidatul PSD Daniel Florea , au solicitat renumararea voturilor, ambii sustinand ca s-au inregistrat mai multe probleme in ziua alegerilor.Initial, pe 30 septembrie, Biroul Electoral de Circumscriptie al Sectorului 5 a decis renumararea buletinelor de vot din sectii, insa pe 4 octombrie, Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a hotarat ca voturile sa nu mai fie renumarate.Pe 16 decembrie 2019, Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Decizia nu este insa definitiva.