Cristian Tudor Popescu a fost amendat de CNCD cu 5.000 de lei pentru articolul "Satana in sutana"

In sedinta de miercuri in care au fost solutionate petitii din data de 16 decembrie 2020.Cristian Tudor Popescu a fost amendat pentru textul "Satana in sutana" publicat la data de 28.10.2020, pe portalul republica.ro. CNCD a decis ca textul depaseste limitele libertatii de exprimare si reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) si art. 15 din O.G. 137/2000, republicata. Cristian Tudor Popescu a primit o amenda de 5.000 de lei. Hotararea a fost adoptata cu 5 voturi pentru, 2 voturi impotriva si 1 abtinere.Tot in sedinta de miercuri, s-a stabilit ca afirmatia prin care, la postul Realitatea TV, in emisiunea lui Oreste Teodorescu, avandu-l ca invitat pe Marius Pascan, UDMR a fost comparata cu noul Coronavirus care "patrunde in organismul gazdei, dupa care multiplicandu-si gena antinationala preia controlul deciziilor politice" reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul la demnitate al membrilor organizatiei in cauza, conform art. 2 alin. (1) si art. 15 din O.G. 137/2000, republicata. S-a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale de 2.000 lei fata de Oreste Teodorescu si Marius Pascan. Hotarare adoptata cu 7 voturi pentru si 1 vot impotriva.Cristian Tudor Popescu a fost prezent pe 7 decembrie la o audiere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, dupa ce pe numele lui Asociatia Neamunit a formulat o reclamatie, sustinand ca jurnalistul "a jignit intreaga suflare crestin-ortodoxa" atunci cand l-a criticat pe Patriarhul Daniel Pe 2 noiembrie 2020, Asociatia Neamunit a depus o plangere la CNCD, prin care sesizeaza "gravele derapaje indreptate impotriva crestinilor ortodocsi romani , a Bisericii Ortodoxe Romane si a Intaistatatorului Ei".La finalul lunii octombrie, CTP si Biserica Ortodoxa, prin purtatorul de cuvant, au avut un schimb de replici.Popescu a publicat pe 28 octombrie articolul "Satana in sutana", in care scria: "IPS Daniel, capetenia BOR, arata ca ortodoxia romaneasca a ramas la nivelul de acum cateva mii de ani al cultului egiptean. Ba, de fapt, si mai jos, caci preotii din Teba macar stiau destula astronomie ca sa calculeze timpul eclipselor. Pentru a prosti oamenii, sarlatanul Daniel n-are nevoie de matematica, nici de logica - o da direct, ca o strigatura pentru vitele ce le pastoreste: ascultati ce va spun, fiindca a interzis pelerinajul la moastele Sf. Dimitrie in octombrie 1989, comunismul a cazut peste cateva luni".Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, a reactionat in temeni foarte duri la ceea ce el numeste "deversarea in spatiul mediatic a unor atacuri suburbane la adresa Bisericii si a Parintelui Patriarh", numindu-i pe cei care au criticat afirmatiile Patriarhului cu ocazia sarbatorii de Sfantul Dumitru "pseudo-jurnalisti traitori in bula lor de fiere", "analfabeti cultural, insi desfigurati de grimase de ura incontrolabile care nu au nici cea mai vaga idee despre istoria reala, frecvent insangerata a Romaniei crestine, a crestinismului si a Bisericii Ortodoxe, oameni mici si veninosi, oameni imputinati moral, doldora de sine, saraci cultural si pustii sufleteste, care fac din invectiva, ironie obraznica, ridicola parada etica si schimonosire a realitatii instrumente de analiza jurnalistica"."La articolul subsemnatului, BOR raspunde prin purtatorul sau de cuvant cu un jet lung si noroios de vorbe de ocara, sudalmi, afuriseli, sictir, dracuieli, pe scurt, bapeamatii. Textul meu, critic, contine intrebari, fapte, rationament. Fiecare cuvant este sprijinit pe argumente. Productiunea vorbitorului BOR ma face sa ma gandesc la prestatia purtatoarei de cuvant a fostei primar, creatura de la televizor care se ocupa cu balacarirea adversarilor acesteia. In niciun caz la un preot, un teolog, un om al Bisericii, un crestin. Logic si uman, nu am cum sa raspund la asa ceva", a fost, ziua urmatoare, mesajul lui Cristian Tudor Popescu.Ulterior, reprezentantii au consierat ca trebuie sa ia atitudine si au anuntat: "Aceste declaratii au declansat prin virulenta lor un val de ura impotriva Bisericii Ortodoxe si a noastra, a credinciosilor de rand. Mentionam faptul ca, orice atac la adresa Bisericii noastre Nationale reprezinta si un atac la adresa Noastra, a FIILOR EI, precum si un atac direct la Fiinta noastra Nationala".In memoriul depus se arata: "Comportamentul discriminatoriu al numitului C. T. Popescu fata de cetatenii ortodocsi, in mod public, a avut ca scop principal atingerea grava asupra demnitatii persoanelor".