CTP, despre derapajul lui Dinescu fata de Iohannis si Arafat: Am obosit de atata uraciune si mizerie umana

"Nu vreau sa vorbesc aici despre omul Dinescu. Sunt ani putrezi de cand nu mai am nicio legatura cu el. Si nici nu ne vom mai intalni in aceasta viata. Dar exista si un personaj Mircea Dinescu, care a simbolizat Revolutia de pe ecranul televizorului. Unul dintre putinii nostri disidenti, luptator impotriva national-socialismului, nazismului ceausist, ceea ce m-a facut sa trec peste multe in legatura cu omul Dinescu", a scris CTP intr-un editorial publicat pe Republica.ro Gazetarul transmite ca este profund uimit de gestul lui Dinescu."Am criticat pe baza de logica si bun-simt masura autoritatilor de a inchide pietele de incinta. Mi se pare negandita si nepotrivita. Dar ce spune disidentul Dinescu, luptatorul impotriva national-socialismului, nazismului ceausist nu sunt in stare decat sa transcriu, ca sa cititi. Poate si pentru ca am obosit de atata uraciune si mizerie umana cata a trebuit sa inghit in ultima vreme", a adaugat Cristian Tudor Popescu.Mircea Dinescu a publicat o inregistrare in care recita o poezie cu trimiteri xenofobe la adresa presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Ludovic Orban si a sefului DSU, Raed Arafat. Filmarea este intitulata: "Scrisoare deschisa sahinsahului de la Cotroceni".