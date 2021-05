CTP, despre criticile aduse de Patriarhie lui IPS Teodosie: "Se face vinovat de pacatul ambitiei personale. Daca era la catolici, acum, o incurca"

"Cum procedeaza domnul Teodosie ... In mod normal ar fi trebuit sa fie sanctionat pentru ceea ce ne spune insusi Sfantul Sinod si insusi patriarhul in legatura cu domnul Teodosie: Ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie nu constituie o necesitate misionara actuala ci, mai degraba, o ambitie personala a chiriarhului sau. Carevasazica, ce ni se spune aici? Ca inaltul ierarh Teodosie se face vinovat de pacatul ambitiei personale. Deci, in Biserica lui Dumnezeu, cand cere sa fie facuta mitropolie arhiepiscopia, o face din dorinta de slava desarta a domniei sale, din ambitie personala. Un pacat grav. Pacatul trufiei - vrea sa fie mitropolit. Asta spune Sfantul Sinod, nu eu.Apoi, tot Sfantul Sinod mentioneaza incalcarile normelor pe care le-a comis respectivul Teodosie: << Admiterea la doctorat a unor candidati cu note sub 8,5 >> . Desi hotararea Sfantului Sinod spunea clar ca nu e voie. Apoi, << primirea preotilor si monahilor din alte eparhii fara acordul chiriarhului eparhiilor respective >> . Mai departe, fabrica de doctorate din Constanta, care e patronata tot de Teodosie si unde ce se intampla...: << teze plagiate, profesori indrumatori impostori, deficiente grave de redactare >>, o spune Sfantul Sinod, nu eu. Ce sunt astea?Pai, carevasazica, admitere la doctorat in conditii neregulamentare, primire pentru a fi hirotoniti, pentru a fi facuti popi in diverse eparhii, probabil mult mai manoase, a unor indivizi fara aprobarea chiriarhului de unde au plecat si, in sfarsit, facutul de doctori pe puncte pe care il vedem aici, cu teze plagiate si asa mai departe. Toate astea ce sunt? Sunt pacatul smenului. Smen! In mod evident pentru astea se dau bani, ca sa intri la doctorat cu nota sub 8,5, ca sa primesti alta eparhie, mai banoasa, ca sa iei doctoratul desi plagiezi, desi e deficienta lucrarea, pentru asta cotizezi.In plus, mai spune Sfantul Sinod: << Initiativele lui Teodosie din perioada pandemiei inseamna o atitudine provocatoare. Un duh de indisciplina si razvratire >> . Deci dupa toate astea, ce face Teodosie - cere sa fie inaintat in grad. Sa fie facut mitropolit. Pentru toate astea ar fi trebuit sa fie dat afara din functia de arhiepiscop. Si nu e dat afara.Aici e o problema structurala fundamentala - o diferenta intre Biserica Catolica si cea Ortodoxa. Nu degeaba spunea individul in cauza ca e mare pacat sa te inchini intr-o Biserica Catolica. Daca era la catolici, acum, o incurca. Diferenta structurala este ca la catolici, Episcopul Romei, adica Papa, este primat. El poate decide in legatura cu diversi episcopi. In Biserica Ortodoxa, toti arhiereii - adica episcop, arhiepiscop, mitropolit, patriarh - toti sunt egali. Prin urmare, n-are ce sa-i faca Daniel lui Teodosie. Sta linistit acolo." Citeste continuarea pe digi24.ro