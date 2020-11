Noul director numit la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Cine este Cristina Iacob Atanasoaie

Doctorul Atanasoaie (membra PSD ) a fost propusa de colegii sai sa preia conducerea unitatii sanitare in cadrul unei intalniri intre conducerea Consiliului Judetean Neamt si cadrele medicale care se desfasoara in dupa-amiaza zilei de marti, 17 noiembrie.Sedinta se afla in plina desfasurare, iar la finalul acesteia va fi emisa o informare cu privire la noua conducere.Doctorul Cristina Iacob Atanasoaie a mai condus, in trecut, in perioada iulie 2017-iulie 2018, SJU Piatra-Neamt, dar a avut functii de conducere si la Spitalul de Pneumoftiziologie de la Bisericani, judetul Neamt. La alegerile locale din septembrie 2020, Cristina Iacob Atanasoaie a candidat din partea PSD la Consiliul Local al comunei nemtene Zanesti, unde a si fost aleasa.Lucian Micu a demisionat, marti dimineata, din functia de manager interimar al SJU Piatra-Neamt in urma tragediei produse sambata seara, la sectia ATI, unde 10 bolnavi de COVID-19 au murit intr-un incendiu.Medicul Cristina Atanasoaie Iacob a absolvit Institutul de Medicina si Farmacie Iasi, promotia 1989. Din 1995 este medic specialist boli interne, din 2002 este medic primar boli interne si din acelasi an si pana in 2008 a fost managerul Spitalului Orasenesc Roznov.In perioada 2011-2012 a fost director medical al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt si din 21 iulie 2017 a fost numita manager al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.Din iunie 2016 detine mandatul de consilier local in comuna Zanesti.Cristina Atanasoaie Iacob este membra in Colegiul Medicilor - Consiliul Judetean si Adunarea Generala, potrivit Consiliului Judetean Neamt.