Medicii legisti au finalizat ultimele analize in cazul mortii jurnalistei Cristina Topescu. Specialistii au stabilit cauza decesului

Cine a fost Cristina Topescu

"Analizele toxicologice au iesit negative, adica in sange, in stomac si in tesuturi nu au fost evidentiate urme de alcool, de drog sau de substante nocive daunatoare corpului uman. Examenul anatomopatologic efectuat microscopic dupa parcurgerea unor etape pregatitoare ale tesuturilor prelevate (parafinare, cernire...), a stabilit cauza mortii.Este vorba de un infarct miocardic acut produs pe fondul unei ateroscleroze coronariane si a unei cardiopatii ischemice. Muschii striati ai cordului fusesea invadati cu grasime. E vorba de o uzura prematura a organismului, mai ales a vaselor de sange, din cauza alimentatiei si a sedentarismului", au dezvauit surse medico-legale pentru Evenimentul Zilei Jurnalista Cristina Topescu a murit , ea fiind gasita de politisti in casa sa din orasul Otopeni, pe data de 12 decembrie 2020. Vecinii au fost cei care au alertat politia, dupa ce nu au mai vazut-o de cateva saptamani.Cristina Topescu devenise la finalul anului 2019 consilier al ministrului Sanatatii.Topescu s-a nascut la Oradea, in 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Topescu , celebru comentator sportiv. A intrat in lumea televiziunii in perioada 1970-1979, cand a aparut in emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Straine din Bucuresti , informeaza Mediafax.Cunoscuta ca prezentatoare de televiziune, in 2013 a devenit membra a PSD , iar in acel moment a incetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta "Focus", principala emisiune de stiri a televiziunii.In 1989 a incercat sa fuga din Romania si a fost arestata primind trei luni de inchisoare. A fost eliberata din arest pe 19 decembrie 1989.