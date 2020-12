Pandemia de coronavirus va pune o presiune mai mare asupra finantarii pensiilor, conform unui raport al OCED

"COVID-19 a provocat o puternica perturbare pe piata muncii, cu efecte in cascada asupra economiilor pentru pensionare si asupra pensiilor", explica OECD intr-un raport citat de agentia EFE, publicat luni si dedicat in mare parte sistemelor de finantare.Documentul avertizeaza ca actuala criza sanitara si economica creste probabilitatea sa se prelungeasca si sa se acutizeze problemele determinate de un numar de proaspat pensionati ale caror indemnizatii trebuie finantate de generatiile tinere mai putin numeroase care intra pe piata muncii.Mai mult, din cauza dificultatii de a gasi un loc de munca si de a-l mentine sau a salariului redus din anumite job-uri, multa lume va fi incapabila sa economiseasca pentru pensie.Si, ca si cum nu ar fi suficient, noua datorie acumulata de catre state pentru a face fata recesiunii prin ajutoare masive pentru companii sau angajati "va pune presiune asupra finantarii pensiilor, care deja sunt sub tensiune din cauza schimbarilor demografice".Pablo Antolin, seful echipei care a coordonat studiul, a explicat pentru EFE ca, in ceea ce priveste "pensiile prin contributii, COVID va avea un impact foarte puternic, dar acesta va fi pentru maine, nu pentru azi".In cazul sistemelor prin capitalizare, impactul crizei va fi mai rapid din cauza puternicelor fluctuatii de pe pietele financiare, in care sunt investite in mare masura economiile pentru pensii.In cazul acestor economii, prima recomandare in contextul actual, subliniaza Antolin, este "sa nu se contabilizeze pierderile", pentru ca trebuie sa se tina cont de faptul ca pietele se caracterizeaza de multe ori tocmai prin aceste variatii.Dovada este faptul ca in primul trimestru al acestui an activele fondurilor de pensii s-au depreciat cu 10% in OECD din cauza, in special, a evolutiei pietelor financiare si au ajuns de la 49.200 miliarde dolari, la finele lui 2019, la 44.300 miliarde la sfarsitul lui martie. Insa, la finele celui de-al treilea trimestru, recuperarea a facut sa se ajunga la nivelurile de dinainte de criza.O alta recomandare este aceea ca posibilitatea de a se recupera anticipat economiile depozitate pentru pensii "sa se permita doar in circumstante exceptionale", deoarece altfel ceea ce se face pentru a acoperi nevoile imediate "va pune in pericol pensia de maine".Autoritatile studiului mentioneaza ca in Mexic si Noua Zeelanda, unde s-a permis accesul la aceste fonduri de pensii, s-au produs importante retrageri de bani.Citeste si: