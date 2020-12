Criza sanitara COVID-19 si impactul asupra diverselor categorii de e-comert

Comertul electronic, in crestere, cel traditional, in scadere!

e-Comert-ul pe o curba ascendenta in urmatorii ani?

Oamenii au traversat mai multe etape comportamentale la cumparaturi, de la "cumparaturi pentru stocuri" si pana la "cumparaturi mai relaxate". Cu certitudine se poate spune ca aceasta criza sanitara a accelerat schimbarea modului de a ne face cumparaturile: acum vom cumpara din ce in ce mai mult online!Asa cum s-a intamplat si in cazul muncii de la distanta, oamenii au inteles ca isi pot face cumparaturile la fel de bine si de acasa. Drept urmare, comertul electronic a crescut cu 20% in 2020, in timp ce comertul traditional a scazut cu 60%. Pandemia a schimbat nu doar modul in care ne facem achizitiile, ci si tipurile de bunuri si produse pe care le cumparam. Categoriile de produse care nu si-au mai gasit utilitatea in timpul pandemiei au fost imbracamintea si incaltamintea, biletele de avion, rezervarile pentru concedii, achizitia de bijuterii si produse de infrumusetare si produsele electrocasnice. Iata care sunt acele bunuri si produse care au suferit modificari la nivelul cererii (pozitive si negative) in perioada crizei sanitare:* Produsele alimentare - crestere de 12, 97%;* Bauturile din categoria celor cu un nivel scazut de alcool - crestere de 16, 28%;* Materialele de constructive - crestere de 14,15%;* Produsele farmaceutice - crestere de 2, 57%;* Imbracamintea barbateasca - scadere de 68,27%;* Produsele de imbracaminte de dama - scadere de 50, 25%;* Incaltamintea - scadere de 53, 08%;* Bijuteriile - scadere de 45,88%;* Accesoriile pentru birou (tip papetarie) - scadere de 11, 35%.La nivelul Uniunii Europene, in luna aprilie 2020, atunci cand a avut loc perioada de varf a primului val al pandemiei, procentul achizitiilor realizate online a fost cu 30% mai mare in comparatie cu perioada similara a anului 2019. Vanzarile la nivel de magazine terestre de retail au scazut cu aproape 18 procente in acelasi interval de timp.Statele din Europa au raportat vanzari online la o valoare ca se apropie de 717 miliarde Euro in 2020 (o crestere de 12, 7% in comparatie cu 2019, atunci cand valoarea vanzarilor a fost de 636 de miliarde Euro). Cresterea semnificativa a comenzilor se datoreaza si modului in care magazinele terestre de retail s-au adaptat noilor conditii economice - si-au extins oferta la nivel online, si-au imbunatatit optiunile de plata si de livrare a bunurilor si au crescut ponderea vanzarilor prin intermediul dispozitivelor portabile.Chiar si-n aceste conditii, trebuie mentionat faptul ca nu toate magazinele online (cele care activeaza in nise care comercializeaza bunuri din categoria celor considerate neesentiale) s-au bucurat de succesul oferit de schimbarea modului de a-si face cumparaturile ale consumatorilor. Numai magazinele digitale care au promovat in mod frecvent vanzarile cu discout-uri au reusit sa aiba parte de o crestere a incasarilor. Cumparatorii se adapteaza nevoilor proprii, dar si oportunitatilor care le sunt oferite de aceasta criza sanitara, de aceea este necesar ca produsele promovate sa intruneasca criteriile legate de calitate si pret.Este de asteptat ca pandemia COVID-19 sa continue sa modifice modul in care oamenii fac cumparaturi online. Mare parte dintre cei care acum cumpara online (peste 68%) s-au declarat in favoarea utilizarii in continuare a cumparaturilor de pe net tocmai pentru ca le ofera siguranta de care este nevoie pe timp de pandemie.