Cum motiveaza autoritatile moartea pacientului cu arsuri, ajuns tarziu in Belgia: lipsa locurilor, conditiile meteo si defectarea aeronavei

Analiza dosarului medical

Transferul de la Constanta la Iasi

Gasirea unui loc in Belgia

Conditiile meteo

DSU afirma ca o clinica din Germania a cerut plata in avans a peste 460.000 de euro pentru a prelua pacientul, ulterior fiind gasit un loc in Belgia, pentru care s-a platit, in 26 ianuarie, un avans de 50.000 de euro. Intrucat in acea zi aeronava facea o alta misiune, iar in zilele urmatoare transferul nu s-a putut face din cauza conditiilor meteo si ulterior a unei defectiuni a avionului, pacientul a fost dus in Belgia in 29 ianuarie.Potrivit DSU, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 2063 din 2 decembrie 2020, pentru infiintarea comisiilor de analiza a solicitarilor de transfer in strainatate in vederea efectuarii tratamentului pentru pacientii cu arsuri grave, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sanatatii initiaza demersurile necesare pentru incheierea protocoalelor de colaborare cu unitati medicale din strainatate care asigura asistenta medicala bolnavilor cu arsuri."In acelasi timp, la nivelul unitatilor sanitare care asigura managementul cazurilor cu arsuri grave, se constituie comisii de analiza a solicitarilor de transfer in strainatate, in vederea efectuarii tratamentului pentru pacientii cu arsuri grave. Comisia este formata din 3 membri si anume, medicul curant al pacientului, un medic in specialitatea anestezie si terapie intensiva si un medic in specialitatea chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva sau chirurgie generala, dupa caz, desemnati in prealabil prin decizie a directorului medical al unitatii sanitare care asigura managementul cazurilor cu arsuri grave", arata sursa citata. Comisia analizeaza dosarul medical si, dupa caz, aproba, motivand necesitatea, transferul pacientului pentru tratament in strainatate, pe baza criteriilor de internare in centrul pentru arsi si a criteriilor de internare in compartimentul de terapie intensiva al centrului pentru arsi.Aprobarea Comisiei pentru transferul pacientului in strainatate se transmite Departamentului pentru Situatii de Urgenta, in vederea indeplinirii atributiilor privind realizarea transferului pacientului.Pentru realizarea transferului pacientului in strainatate, structurile specializate ale Ministerului Sanatatii colaboreaza cu structurile din componenta, coordonarea sau coordonarea operationala a Departamentului, potrivit modalitatilor stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta."Dat fiind faptul ca pana in acest moment Ministerul Sanatatii nu a incheiat protocoale cu clinicile specializate de mari arsi din strainatate, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a continuat, ca si pana acum, sa identifice locurile disponibile din clinicile din afara tarii in vederea asigurarii continuarii ingrijirilor si tratamentelor care se impun categoriei vizate", precizeaza DSU.Reprezentantii DSU arata ca, in 21 ianuarie, un pacient ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, ca urmare a unui accident de munca, a fost transferat cu un elicopter SMURD, in baza solicitarii medicului curant, la sectia ATI a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi, Centrul de mari arsi, in vederea continuarii ingrijirilor medicale.In 22 ianuarie, la Departamentul pentru Situatii de Urgenta a ajuns primul raport al comisiei de la Spitalul Sf. Spiridon Iasi, care in urma diagnosticului si a altor informatii medicale, a solicitat transferul pacientului in strainatate."Odata primita solicitarea de transfer a pacientului, personalul DSU din cadrul Serviciului de Monitorizare si Coordonare Urgente Medicale, cu ajutorul atasatilor ministerului afacerilor interne, trimit prima solicitare de gasire a unui loc la AKH Viena pentru pacientul care prezenta arsuri. La aceasta prima convorbire cu aceasta unitate spitaliceasca de tratare a marilor arsi, AKH Viena, comunica telefonic ca nu pot prelua alt pacient. Dat fiind raspunsul negativ venit din partea medicilor austrieci, reprezentantii DSU solicita sprijin unitatii spitalicesti din Graz pentru gasirea unui loc, dar din pacate raspunsul este negativ, motivand ca nu au locuri disponibile", arata DSU.Tot in 22 ianurie, a fost solicitat ajutor pentru gasirea unui pat disponbil din cadrul unei unitati spitalicesti din Berlin (Germania). "Raspunsul a fost afirmativ, acestia puteau prelua pacientul, avand conditia ca plata tratamentului pe o perioada de 30 de zile sa fie efectuata in avans. Dupa dovada efectuarii platii, pacientul putea fi transferat. Facem precizarea ca in urma Informarii primite din partea clinicii, suma care trebuia platita in avans era de 460.876 EUR", precizeaza sursa citata.Intre timp, familia a comunicat Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta (COSU MS) ca se incearca gasirea unui loc la o clinica din Belgia.In 25 ianuarie, la nivelul DSU a ajuns o informare din cadrul unei clinici din Belgia (Charleroi) pe motivul ca la acel moment exista loc disponibil pentru ca pacientul sa poate fi preluat si sa i se acorde tratamentele de specialitate. De asemenea, era conditionata inclusiv plata unui avans de 50.000 EUR."La acel moment, reprezentantul DSU, medic specialist in medicina de urgenta, a vorbit cu medicul curant din Iasi pentru a vedea starea pacientului si totodata, pentru a cere numarul de telefon al apartinatorului pacientului, pentru a-l putea informa despre locul liber identificat in Belgia si totodata pentru a discuta despre plata avansului cerut de clinica. Sotia pacientului confirma faptul ca stia de suma conditionata de clinica si nu stie daca angajatorul va plati respectivul avans. De asemenea, medicul din cadrul DSU ii relateaza totodata sotiei pacientului ars faptul ca poate sa contacteze Departamentul pentru Situatii de Urgenta oricand dupa aflarea persoanei care va efectua plata, pentru ca mai apoi, DSU sa deruleze masurile specifice premergatoare unui transfer medical.Totodata, medicul din cadrul DSU ii relateaza sotiei pacientului ars faptul ca va lua legatura cu medicii belgieni pentru a vedea daca pacientul poate fi primit DOAR pe baza Formularului S2, in acest caz, banii puteau fi compensati prin Casa de Asigurari de Sanatate. In urma adresei trimise, clinica a raspuns ca trebuie platit avansul inainte, pentru ca pacientul sa poata fi transferat si implicit, internat in sectia respectiva", afirma DSU.Potrivit sursei citate, avand in vedere noile informatii, medicul din cadrul DSU o informeaza, din nou, pe sotia pacientului spunandu-i de criteriile stabilite de clinica si de necesitatea platii avansului, pentru ca pacientul sa fie transferat. Totodata, sotia pacientului ars ii relateaza medicului din cadrul DSU faptul ca angajatorul incerca sa ia legatura cu DSU, dar nu a putut vorbi cu nimeni, oficial."Trecand peste acest aspect, profund neadevarat, s-a obtinut consimtamantul de la angajator ca va plati suma. Imediat, tot in data de 25.01.2021, dupa consimtamantul verbal de la anagajator ca va suporta costurile, DSU a realizat documente premergatoare de transfer al pacientului, de la Iasi catre clinica din Belgia. Deoarece plata s-a efectuat in data de 26.01.2021, in acea zi, cu o aeronava IGAv, Piper PA-42 Cheyenne III a fost derulata o misiune de transfer al unui copil aflat in stare grava, de la Timisoara la Stuttgart", explica reprezentantii DSU.In 27 ianuarie, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, nici aeronava IGAv, nici cea aflata in dotarea MApN nu au putut efectua misiunea de transfer.In 28 ianuarie, la avionul care trebuia sa efectueze misiunea a aparut, in timpul derularii acesteia, o problema tehnica, si anume depresurizarea cabinei, fapt ce a adus la anularea misiunii. Pacientul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca.Cu sprijinul MApN, in 29 ianuarie s-a efectuat transferul pacientului cu o echipa medicala a UPU SMURD Floreasca de la Bucuresti catre Belgia.Luni, 15 februarie, reprezentantii Ministerului Sanatatii au anuntat ca barbatul a murit. Ministrul Vlad Voiculescu a trimis Corpul de control la cele trei spitale unde acesta a fost internat in Romania - SCJU Constanta, SCJU Iasi si Spitalul Floreasca din Capitala - pentru un raport privind ingrijirile medicale acordate acestui pacient.Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat ca nu poate fi vorba despre un autor moral pentru ceea ce s-a intamplat , insa pot exista indoieli legate de modul in care a fost tratat pacientul. Sotia barbatului a acuzat atitudinea autoritatilor si a celor care i-au spus direct in fata ca au alte prioritati.