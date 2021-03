CSM a sesizat Inspectia Judiciara pentru a a verifica modul de instrumentare a dosarului 10 August

Presedintele CSM Bogdan Mateescu indemana la "moderatie in discursul public fata de activitatea autoritatii judecatoresti".Comunicatul transmis de CSM:"In sedinta de azi, 4 martie 2021, CSM a decis sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii verificarilor care se impun fata de afirmatiile din spatiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului cunoscut generic sub denumirea "10 august", in conformitate cu dispozitiile art. 30 alin 2 din Legea 317/2004, rep., potrivit carora: "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, (...) sesizeaza Inspectia Judiciara pentru efectuarea de verificari, in vederea apararii independentei, impartialitatii si reputatiei profesionale a judecatorilor si procurorilor."Procedura prevazuta de lege in cadrul careia a fost dispusa efectuarea acestor verificari este cea privind apararea independentei autoritatii judecatoresti, aceasta procedura reprezentand un cadru legal adecvat care permite analiza tuturor aspectelor dezbatute public, cu respectarea principiilor care guverneaza activitatea organelor judiciare, precum independenta justitiei si legalitatea. Sistemul judiciar intelege nevoia societatii de informare si este receptiv la abordarea constructiva a tuturor observatiilor si criticilor, fiind deschis permanent sa clarifice toate aspectele referitoare la modul in care functioneaza si sa asigure respectarea legii in toate situatiile.In acelasi timp, Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii reitereaza apelul la moderatie in discursul public fata de activitatea autoritatii judecatoresti".