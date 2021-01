CSM va discuta proiectul de desfiintare a SIIJ in luna februarie. Presedintele CSM vrea dezbatere despre "garantii" pentru magistrati

"Am primit un nou proiect (...) care va fi pus pe ordinea de zi de indata ce toti membrii Plenului CSM vor fi disponibili. (...) In cel mai scurt timp posibil, in luna februarie, cred ca vom putea, daca suntem toti prezenti si ma gandesc ca vom fi in aceasta perioada. (...) Este un nou proiect de lege si as vrea sa fac niste nuante cu privire la aceasta situatie.Anteriorul proiect de lege (trimis de fostul ministru Catalin Predoiu - n.r.) facea referire la desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie si revenirea competentelor, conform legii generale, la DIICOT, DNA, Parchetul General, cu doua garantii, in opinia initiatorului de atunci: aviz de autorizare din partea procurorului general si un aviz din partea sectiei corespunzatoare, la trimitere in judecata. Aceste doua garantii astfel cum au fost ele mentionate au fost inlaturate din acest proiect si cred ca poate fi facuta o dezbatere pe aceasta tema", a declarat Mateescu, la Europa FM.Intrebat despre aceste "garantii", Mateescu a spus ca i se pare exagerat sa se vorbeasca de super-imunitati, sustinand ca este nevoie de crearea unui echilibru intre apararea independentei magistratilor si tragerea lor la raspundere penala atunci cand savarsesc "in realitate" infractiuni."Incerc sa nu ma indepartez de opinia mea, dar, in acelasi timp, sa nu nesocotesc opinia membrilor CSM, pentru ca au functie de reprezentare, si nici opinia colegilor judecatori, care au fost consultati pe proiectul transmis de ministrul Predoiu. Si rezultatele consultarii sunt interesante, nu sunt inca dezbatute in Comisia de specialitate a CSM. Ce pot sa va spun este ca ideea de garantie, asa cum a fost ea denumita, a fost evocata in CSM si in cadrul consultarilor.Ma refer la colegii judecatori. Colegii procurori am inteles ca au respins-o in majoritate. Sunt judecator si trebuie sa iau in considerare opinia fiecarui coleg, nicio opinie nu trebuie inlaturata. Am observat in declaratia domnului ministru Stelian Ion ca a inlaturat asa-zisele super-imunitati. As nuanta. Mi se pare exagerat acest termen, mai ales ca mai multi colegi judecatori de la Inalta Curte, Curti de apel, Tribunale si Judecatorii nu au respins de plano, cel putin pe una dintre ele", a explicat Bogdan Mateescu.El a adaugat ca vrea sa lase loc dezbaterii pe aceasta tema, deoarece actuala reglementare este "deficitara"."As vrea sa las loc dezbaterii pe aceasta tema, spunand doar atat: din punctul meu de vedere, cred ca este de domeniul evidentei ca actuala reglementare este deficitara, suferinda, neeficienta, cum vreti sa o calificam. Este nevoie de crearea unui echilibru intre apararea independentei judecatorilor si procurorilor, pentru ca au un statut aparte, ca ne place sau nu, dar si tragerea lor la raspundere penala atunci cand savarsesc in realitate infractiuni. Cred ca actuala reglementare, si cred cu tarie, nu poate raspunde dezideratului unui asemenea echilibru", a transmis Mateescu.Presedintele CSM considera ca Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie este "suferinda" si "ineficienta" si trebuie inlocuita, dar, in acelasi timp, este nevoie de o dezbatere pe tema unor "garantii" pentru magistrati."Este clar, din nefericire, ca au existat inainte de aceasta reglementare niste lucruri care nu ar mai trebui sa se intample si trebuie sa recunoastem acest lucru. (...) Trebuie sa se asigure un echilibru: sa se apere independenta judecatorilor si sa nu fie sicanati, dar sa raspunda judecatorii atunci cand gresesc. (...) Sectia actuala (SIIJ - n.r.), cum este ea reglementata, este suferinda si ineficienta si nu poate ramane. Ce punem in loc? Asteptam dezbaterile si opiniile colegilor judecatori si procurori si ale membrilor CSM, pentru ca opiniile sunt impartite si vom ajunge la cea mai buna solutie. Imi pare rau doar ca orice idee de garantie a fost exclusa pe calificarea ca fiind super-imunitate, si nu este asa", a completat Mateescu.Citeste si: