Cultele religioase au cerut Guvernului sa nu inchida bisericile de Craciun si sa permita prezenta credinciosilor inauntru

Conform unui comunicat difuzat joi de catre Secretariatul General al Guvernului (SGG), intalnirea de lucru a avut loc miercuri, cu participarea unor conducatori si reprezentanti ai cultelor religioase si ai autoritatilor publice centrale cu atributii in combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2."Intalnirea si-a propus ca prin dialog si parteneriat intre culte si autoritatile publice, deciziile care vor fi luate in perioada care urmeaza pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 sa raspunda atat nevoilor de protectie a sanatatii publice, cat si a celor religioase ale credinciosilor. Cultele religioase au apreciat faptul ca legislatia adoptata de autoritatile publice centrale in perioada pandemiei este conforma standardelor si normelor internationale in materie de libertate religioasa. Cu toate acestea, din informatiile oferite de catre culte, lipsa dialogului si a consultarii permanente dintre autoritatile publice si reprezentantii cultelor au dus, in anumite situatii, la aplicarea defectuoasa de catre autoritatile locale a deciziilor autoritatilor centrale", se afirma in comunicatul SGG.Gheorghe Sorescu, secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, coordonatorul Institutiilor Prefectului din Romania, a reiterat faptul ca exista sprijinul Institutiilor Prefectului pentru ca atunci cand vor fi luate decizii de instituire a carantinei la nivel local, cu impact si in ceea ce priveste restrangerea dreptului de manifestare a credintei religioase in colectiv, sa fie consultati si reprezentantii cultelor din acele zone, evidentiaza comunicatul."Un alt aspect care a fost discutat este acela al organizarii slujbelor religioase in perioada anotimpului rece, perioada in care se celebreaza una dintre cele mai importante sarbatori crestine, Nasterea Domnului. Reprezentantii cultelor religioase au sustinut ca masurile dispuse prin Ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat pentru culte, trebuie mentinute in continuare deoarece sunt minim invazive in ceea ce priveste restrangerea dreptului de manifestare a libertatii religioase in colectiv si trebuie evitata revenirea la masurile care dispuneau oficierea slujbelor religioase in comun fara prezenta credinciosilor sau doar in exteriorul lacasurilor de cult", relateaza sursa citata.De asemenea, secretarul de stat Raed Arafat , coordonator al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a apreciat importanta dialogului cu reprezentantii cultelor religioase, solicitand sprijinul cultelor si pentru perioada urmatoare in care statul roman va face eforturi considerabile de limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2.Ministrul Antonel Tanase , secretar general al Guvernului, a dat asigurari ca "Guvernul Romaniei este preocupat ca si in viitor cadrul legislativ sa asigure echilibrul dintre protejarea sanatatii publice si respectarea si protejarea celorlalte drepturi cetatenesti".Secretarul de stat pentru Culte, Victor Opaschi, le-a multumit reprezentantilor cultelor religioase "pentru implicarea in efortul de a emite propriile norme de acomodare a vietii religioase la masurile de limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2 si a dat asigurari ca Secretariatul de Stat pentru Culte isi va pune si in continuare intreaga expertiza in slujba garantarii si protejarii libertatii religioase a cetatenilor si persoanelor rezidente de pe teritoriul Romaniei", a mentionat comunicatul SGG.Totodata, s-a convenit ca este necesar si benefic sa se intensifice dialogul si cooperarea intre reprezentantii cultelor si cei ai autoritatilor publice, iar in acest sens Secretariatul de Stat pentru Culte a dat asigurari ca va facilita acest dialog inclusiv prin crearea unei platforme de intalnire care sa utilizeze tehnologia digitala.