Cum a ajuns Ministerul Sanatatii un "cartof fierbinte" in plina pandemie: "E rusinos ce se intampla. Nu avem nici timp, nici resurse"

Campania de informare care nu exista

"S-a dat apa la moara conspirationistilor si anti-vaccinistilor"

Problema de baza e lipsa de transparenta

Expert: "Avem nevoie de un ministru al Sanatatii urgent"

Deja in centrele de vaccinare raman doze de vaccin Pfizer sau Moderna , iar lipsa unui lider la Sanatate nu va face altceva decat sa duca lucrurile din rau, in mai rau, atrag atentia expertii din sistem."Instabilitatea politica influenteza increderea populatiei in guvern si in autoritati. Procesul de vaccinare e strans legat de autoritati pentru ca e un proces public, finantat de catre stat, in care guvernul e garantul procesului. Fiecare element care scade increderea in guvern si in autoritati, automat afecteaza si procesul de vaccinare", a explicat pentru Ziare.com profesorul Razvan Chereches, expert in politici de sanatate publica.Potrivit acestuia, faptul ca inca exista liste de asteptare pentru anumite vaccinuri in diverse centre de vaccinare e un semnal bun. Totusi, declaratiile facute in ultimele zile si atacurile constante din coalitie pe marginea sanatatii vor influenta populatia intr-un mod negativ."Ne apropiem de punctul in care vom avea vaccinuri si nu vom avea suficiente persoane care sa vrea sa se vaccineze. Dar era de asteptat sa ajungem aici pentru ca, in faza initiala, s-au vaccinat cei care inteleg rolul vaccinurilor, inteleg cum functioneaza, sunt cei care au dorit sa se vaccineze. Pe masura ce a trecut timpul, populatia entuziasta s-a vaccinat si acum incepem sa intram catre sceptici, catre oameni care nu inteleg suficient de bine, catre conspirationisti. Aici diferenta va fi facuta de campania de informare, care nu exista in momentul acesta si de stimulentele sociale care sunt parte a procesului de vaccinare", a completat Chereches.La randul sau, Ana Maita, activista si presedinte al Asociatiei Mame pentru Mame spune ca Romania plateste tributul anilor in care vaccinarea nu a fost considerat un subiect de interes in spatiul public. Iar asta se va vedea, in opinia reprezentantei societatii civile, in procentul mic de romani care vor fi vaccinati in septembrie."Probabil ca cei vaccinati vor ramane undeva la 30% in Romania, ceea ce e grav, putem sa mascam asta exportand doze catre Republica Moldova, de pilda. S-a inceput deja cu AstraZeneca, doze pe care romanii nu le mai vor. In momentul in care va bate vantul in centrele de vaccinare unde se vaccineaza cu Pfizer sau Moderna va trebui sa privim adevarul acesta dureros in fata: decontam 10-15 ani de neglijare a acestei componente de sanatate publica in care trebuia sa mentinem ridicat interesul romanilor pentru vaccinare", a declarat pentru Ziare.com Ana Maita.Conform acesteia, declaratiile facute zilele trecute cu privire la persoanele care au decedat de COVID si masluirea datelor nu fac decat sa amplifice neincrederea romanilor si sa dea apa la moara antivaccinistilor, tot mai vocali pe retelelele de socializare."Efectiv s-a dat apa la moara tuturor acestor teorii cum ca s-au ascuns morti sau ca au fost declarati morti cei care mureau din alte cauze pentru ca Ministerul sa poata sa impuna masca, restrictii. A fost o declaratie neinspirata. Chiar daca era adevarat, lucrul acesta trebuia lamurit in interiorul ministerului sanatatii, nu in conferinte publice, la nervi si la suparare. Faptul ca exista niste pseudoexplicatii, incercari de lamuriri, nu mai pot schimba impresia foarte proasta creata deja", a continuat reprezentanta societatii civile.Desi luni dimineata Ministerul Sanatatii a venit cu un comunicat de presa prin care a incercat sa clarifice detaliile legate de grupul de lucru, care nu a fost infiintat conform legislatiei in vigoare, atacand direct declaratiile fostului ministru Vlad Voiculescu, expertii sustin ca e nevoie urgenta de clarificari."Situatia trebuie rectificata cat mai repede si datele trebuie sa fie disponibile public. Problema de baza e lipsa de transparenta. In momentul in care avem toate informatiile disponibile, cu erori sau fara erori, nu conteaza, publicul, cercetatorii, ziaristii pot sa constate erorile, sa le semnaleze si aceste erori pot sa fie corectate. Daca informatiile nu sunt publice, din orice motiv, cand apare o astfel de declaratie, responsabilitaea colectiva care tine de institutii se activeaza si nu duce la repararea rapida a problemelor", e de parere profesorul Razvan Chereches.Nu ajuta nici faptul ca USR Plus nu a desemnat inca un candidat, chiar daca Ministerul Sanatatii e condus, in acest moment, de membri PNL . Insa intr-o criza precum cea generata de pandemie, cea mai mare din ultimii zeci de ani, functia de ministru este oricum una de sacrificiu, admite si Ana Maita."Oricine se aseaza pe scaun de ministru al sanatatii in pandemie nu va avea o cariera politica prea lunga dar trebuie cineva sa o faca. Parerea mea e ca daca nu ajung la un numitor comun in maximum 48 de ore, ca e Ioana Mihaila, ca e Adrian Weiner, nu e timp de pierdut. E rusinos ce se intampla. E un joc de glezne politic pentru care nu avem nici timp, nici resurse. Ar fi fost timp de asa ceva in timp de pace si liniste. Acum trebuie sa primeze operativitatea, celeritatea si eficacitatea. Eu inteleg ca e o miza politica, dar cu toata usturimea trebuie aratata maturitate politica si numit rapid cineva care sa ia fraiele", a declarat reprezentanta societatii civile."Faptul ca nu avem inca un ministru nu ne ajuta absolut deloc. Avem nevoie de stabilitate si de leadership, or in momentul acesta asta lipseste. Genul acesta de abordare in care primul ministru e si prim ministru, si ministrul Sanatatii, nu e de bun augur. E ca o imprimanta care e si scanner si fax si asa mai departe si lucrurile sunt facute in mod mediocru, asta in cel mai bun caz. Avem nevoie de un ministru al Sanatatii urgent", a conchis expertul in politici de sanatate Razvan Chereches.