Cum a ajuns o femeie din Oradea vedeta pe zece site-uri porno fara sa stie

Un barbat cu care avea o relatie amoroasa a inregistrat video, cu acordul ei, un act sexual intre cei doi. Relatia dintre barbat si persoana vatamata s-a finalizat in termeni amiabili, cei doi ramanand in relatii amicale. Ulterior, dupa o cearta, barbatul a postat filmul de circa 4,40 minute pe cel putin 10 site-uri cu continut pornografic. In final, barbatul s-a ales cu cazier penal, fiind condamnat la plata unei amenzi penale.Politia din Oradea a fost sesizata in 15 august 2018 in legatura cu faptul ca A. Ioan Cristian a postat pe mai multe site-uri cu profil pornografic o filmare captata de inculpat in vara anului 2016 cu acordul persoanei vatamate si care continea desfasurarea unui raport sexual intre aceasta si inculpat.Postarea filmului video s-a realizat fara acordul persoanei vatamate pe mai multe site-uri cu continut pornografic si era insotita de mesaje denigratoare la adresa femeii."Din materialul probator administrat in cauza se retine ca, in cursul anului 2016, persoana vatamata si inculpatul au avut o relatie amoroasa. Cu ocazia intretinerii de raporturi sexuale, inculpatul avand acordul persoanei vatamate, a filmat unul dintre raporturile sexuale.Relatia dintre inculpat si persoana vatamata s-a finalizat in cursul anului 2017 in termeni amiabili, cei doi ramanand in relatii amicale. In cadrul acestor relatii persoana vatamata nu a exprima vreun consimtamant pentru difuzarea sau distribuirea imaginilor inregistrate in cursul anului 2016", se precizeaza in hotararea Judecatoriei Oradea prin care barbatul s-a ales cu cazier penal.In iulie 2018, femeia a inceput o relatie amoroasa cu o alta persoana, situatie care l-a deranjat pe fostul iubit, care s-a angrenat in multiple discutii cu aceasta si cu noul ei partener. Dupa acest moment, barbatul a postat pe internet filmuletul mentionat. In aceeasi zi, femeia a fost alertata de cunostinte cu privire la faptul ca apare pe un site porno.La audieri, A. Ioan Cristian a declarat ca recunoaste ca a postat inregistrarea in care intretinea raporturi sexuale cu persoana vatamata si mai multe poze la care face persoana vatamata referire pe mai multe site-uri de adulti, dar nu a motivat de ce a facut acest lucruVictima a depus o plangere penala, dar procurorii au considerat ca din moment ce si-a dat acordul pentru filmarea actului sexual, postarea filmului pe site-uri pentru adulti nu reprezinta infractiune. Femeia a contestat decizia procurorului in instanta, iar un magistrat a considerat ca fapta reprezinta infractiunea de violare a vietii private si a retinut dosarul pentru judecata.In 6 noiembrie 2020, A. Ioan Cristian a fost condamnat la plata unei amenzi penale in valoare de 1.500 de lei. De asemenea, acesta a fost obligat sa ii plateasca fostei sale partenere suma de 5.500 lei cu titlu de despagubiri morale. Hotararea a fost contestata atat de inculpat, cat si de victima.