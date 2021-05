Cum a evitat carantina printul austriac venit in Romania la vanatoare de urs

Potrivit observatornews.ro , printul de Lichtenstein a intrat in Romania in data de 12 martie, la ora 10.30, prin Vama Nadlac, parcurgand cu masina drumul de 12 ore pana in aria protejata din Covasna, unde a avut loc vanatoarea.Potrivit sursei citate, printul ar fi trebuit sa intre in carantina, venind dintr-o zona gallbena. Pentru a evita carantina, vanatorul s-a folosit de o derogare oferita de lege. Ori a venit vaccinat, ori a prezentat un test COVID negativ la granita si a stat in Romania mai putin de 72 de ore in Romania.Printul Emanuel de Liechtenstein a vorbit pentru presa austriaca despre vanatoarea la care a participat in Romania, sustinand ca are fotografii care dovedesc ca nu a impuscat ursul Arthur, ci un urs cu probleme, care s-a apropiat la 250 de metri de un sat locuit."Insotit de ghizi locali de vanatoare, am impuscat animalul cu probleme la 250 de metri de casele unui sat. Cu toate acestea, acesta nu este ursul Arthur mentionat in mass-media. Acest lucru este documentat fotografic. Am oferit sprijinul meu deplin autoritatilor care au initiat o ancheta pe baza mediatizarii", a declarat Emanuel de Liechtenstein pentru Kronen Zeitung.Printul a mai declarat pentru publicatia din Austria ca "ii pare extrem de rau si isi cere scuze pentru faptul ca a fost creata o impresie care a facut ca multi oameni sa se simta raniti in sentimentele lor".