Cum se vede piata muncii din Romania in contextul pandemiei: "Pentru persoanele nou angajate, salariile sunt mai mici"

Volatilitatea pietei muncii se remarca din plin si in Romania, unde multe afaceri mici si mijlocii s-au vazut in situatia de a disponibiliza personal sau de a se adapta noilor tendinte, prin schimbarea obiectului de activitate cu 360%."Daca in urma cu un an, Romania inregistra un excedent de locuri de munca ce nu puteau fi ocupate de candidati calificati, acum situatia este exact pe dos. Este normal sa existe o crestere a ratei somajului atat in Romania cat si la nivelul tarilor europene dar si la nivel global. Si asta din cauza pandemiei COVID-19 care a facut in asa fel incat activitatile au fost mult diminuate, restranse", explica Gabriel Chicioreanu, consilier in cariera si fondator 4Career.De pilda, sunt companii care au facut disponibilizari pentru ca si-au restrans activitatea, sunt companii care s-au inchis pur si simplu, sustine specialistul in recrutare."Acei oameni s-au dus efectiv si s-au inregistrat la somaj . Au putut astfel sa apara in statisticile de somaj. Aceasta restrangere a activitatii economice s-a accentuat pe masura ce au trecut lunile pentru ca in 2021 sunt inca putine companii care si-au reluat activitatea la nivel normal. Din punctul acesta de vedere peste tot s-a intamplat acelasi lucru pentru ca nu numai Romania a fost afectata de restrangerea activitatilor. ", a precizat Gabriel Chicioreanu."Mai ales activitatile societatilor mici cu pana la 10 angajati , cum ar fi frizeriile, sau salile de sport, au fost restranse in toata Europa. Si acei angajati au contractele de munca suspendate, incetate si sunt inregistrati la somaj. Vorbim de micii producatori, de micii afaceristi, mai ales de cei care ofereau servicii . In productie, lucrurile cat de cat au mai mers pentru ca se respectau anumite norme", a completat consilierul in cariera.Pe de alta parte, magazinele si-au restrans programul de lucru si o parte din salariati au fost disponibilizati. Mai sunt si companii in care salariatii au fost mutati dintr-o parte in alta, dar acestea sunt putine. Insa reconversia este un punct cheie in piata muncii."Daca pana in ianuarie 2020 exista un excedent de locuri de munca si un deficit de forta de munca calificata, actualmente vorbim de un excedent al fortei de munca si de un deficit al locurilor de munca in sensul ca sunt salariati in piata, calificati, de data aceasta, care nu isi gasesc un loc de munca. Sunt destul de multe companii care si-au recalificat forta de munca, strict din punct de vedere al activitatilor economice", arata Gabriel Chicioreanu.Anul 2021 nu va aduce mari schimbari in piata muncii. Adaptabilitatea, flexibilitatea si salariile mai reduse sunt cateva elemente care caracterizeaza o piata aflata intr-o continua schimbare."Companiile sunt mai prevazatoare in a angaja oameni noi pe o perioada lunga, prefera sa mearga inainte cu cei pe care ii au in acest moment, eventual sa aiba o mai buna productivitate sau o mai mare rentabilitate a muncii. Si, atunci, oameni in piata vor mai exista. Sansa candidatilor este sa ia acele calitati pe care le-au dobandit intr-o anumita functie si sa se reorienteze in cariera", a declarat consultantul in cariera.Un domeniu care a castigat foarte mult teren in plina pandemie si a atras doritori, a fost curieratul."Sunt foarte multi care s-au orientat catre aceste companii, atat pentru comenzi de mancare, cat si pentru bunuri de larg consum din supermarketuri sau hipermarketuri. Sunt doua perspective. A omului care a reusit sa treaca peste pragul psihologic al studiilor dar care a reusit sa aiba adaptabilitate, flexibilitate si sa se orienteze rapid pentru a nu ramane pe dinafara. O alta perspectiva, din partea angajatorului, e ca va pune accent pe astfel de candidati, pentru ca se pot adapta usor", a precizat Gabriel Chicioreanu, adaugand ca in companiile mici si medii nivelul salarial este unul mai redus."Si-au dorit sa isi pastreze numarul de salariati. Nivelul salariilor este o idee mai redus cu circa 10% - 25% fata de nivelul lunii ianuarie 2020 sau finalul lui 2019. Pentru persoanele nou angajate, salariile sunt o idee diminuate", a conchis specialistul in recrutare.Un raport recent facut de Forumului Economic Mondial arata ca anul 2020 a produs o modificare capitala din perspectiva modului de desfasurare al activitatilor, mutate in majoritatea cazurilor in mediul online.Documentul noteaza ca predictiile din piata muncii sunt dificil de facut in actualul context, in care companii de diferite marimi si-au redus structurile de personal, adaptandu-si business-ul.Principala tendinta din piata muncii in 2021 va ramane adaptarea tehnologica, urmata de automatizare. Aceasta a doua tendinta va duce la o modificare majora a activitatilor, a locurilor de munca si a competentelor care vor fi necesare in piata muncii pana in anul 2025.