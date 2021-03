Marturia tulburatoare despre o pacienta COVID care a refuzat tratamentul cu oxigen: "Urla si spunea ca se sufoca din cauza lor, si ca va fi otravita de ei"

"Acum 5 luni - in ultima mea zi de internare in spital de Covid am vazut chiar langa mine o pacienta de 60+ adusa de urgenta cu ambulanta care refuza isteric tubul de oxigen si isi smulgea in continuu branula, improscand totul cu sange in jur.Medicii pneumologi incercau sa ii vorbeasca calm, sa o linisteasca si sa ii explice ca la 90 saturatie de oxigen in plamani nu poate supravietui fara tubul de oxigen. Era diabetica si supraponderala. Ea urla si spunea ca se sufoca din cauza lor, si ca va fi otravita de ei, ca aparatul arata cifre masluite si ca oricum ea nici nu are COVID", a scris, pe Facebook, Miruna Troncota.Femeia a spus ca pacienta abia mai respira, iar medicii au sunat-o pe fiica femeii, rugand-o sa isi convinga mama sa accepte tratamentul."Fiica s-a rastit la ei si a spus sa o lase in pace - sa nu-i puna niciun oxigen ca sunt numai minciuni, intarind suspiciunile si istericalele femeii. Medicii au venit cu formularul de consimtamant si au cerut femeii sa semneze ca nu accepta tratamentul. A semnat. Vedeam neputinta si epuizarea din ochii lor - singurii vizibili in costumul de astronaut pe care il purtau zilnic de aproape un an de zile. Pentru ei nu era nici primul nici ultimul astfel de caz. Pentru mine era socant", a mai povestit Miruna Troncota, care a aflat ulterior, de la medici , ca dupa cateva zile femeia care a refuzat intubarea a murit sub ochii neputinciosi ai tuturor."Habar nu am ce ar fi de invatat din asta, dar pe mine experienta Covid in spital m-a zguduit din temelii. Persoane precum Flavia Grosan care imprastie aberatii obtinand mediatizare cred ca sunt foarte nocive mai ales pentru acele categorii de public vulnerabile in fata dezinformarii.Aceste categorii de persoane marcate de neincredere extrema nu ar trebui blamate public ca nu au capacitatea de a filtra informatia - ar trebui ajutate de autoritati sa nu cada prada unor astfel de mesaje toxice, iresponsabile, care intr-o mare masura duc la pierderi de vieti omenesti", a mai scris Miruna Troncota, pe Facebook.Femeia a spus ca a ales sa se expuna "in contextul scandalului recent al medicului care indeamna pacientii Covid sa nu accepte intubarea".