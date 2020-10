Cum a scapat de dosar penal un sofer prins beat la volan. Medicul si politistul au recoltat probe de sange de la mama acestuia

Potrivit unui comunicat de presa al Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures, in sarcina politistului s-a retinut faptul ca, in data de 2 martie 2019, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, in calitate de agent de politie cu atributii pe linie de politie rutiera, in incinta unei unitati medicale, impreuna cu celelalte doua cadre medicale inculpate, a acordat ajutor material unui suspect, in scopul impiedicarii tragerii la raspundere penala a acestuia."Suspectul era cercetat pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si ar fi trebuit sa ii fie recoltate probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, sens in care politistul a consimtit ca aceste probe sa fie recoltate de la mama suspectului (martor in cauza) si nu de la persoana care a savarsit fapta" conform informarii.Totodata, politistul a atestat prin semnatura sa mentiunile necorespunzatoare adevarului din procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice, conform carora mostra de sange s-a recoltat de la suspect, in vederea determinarii alcoolemiei acestuia.In cauza, politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures au fost delegati sa desfasoare numeroase activitati procedurale in vederea probarii intregii activitati infractionale.Curtea de Apel Cluj a condamnat, pe 21 octombrie, un numar de trei inculpati, respectiv: un agent de politie din cadrul IPJ Maramures, pentru comiterea infractiunilor de favorizarea faptuitorului si fals intelectual, la executarea pedepsei de 1 an si 10 luni inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani; un medic de garda, pentru comiterea infractiunilor de favorizarea faptuitorului si fals intelectual, la executarea pedepsei de 1 an si 7 luni inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani; un asistent medical, pentru comiterea infractiunilor de favorizarea faptuitorului si fals intelectual, la executarea pedepsei de 1 an si 7 luni inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.