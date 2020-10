Cum a scazut numarul infectarilor cu COVID-19 in Arges. Prefect: "Masca ne-a salvat judetul, nu renuntam la ea"

Arges a ajuns de la varful clasamentului de persoane infectate cu noul coronavirus la coada lui, in doar patru luni. In luna iulie, cand erau raportate 100 de cazuri pe zi, mai multe localitati erau la un pas de carantina, inclusiv orasul Pitesti. Autoritatile au decis sa impuna treptat masuri in tot judetul, printre care masca obligatorie in spatiile deschise, scrie Digi24.ro "Cand am ajuns la 100 cazuri pe zi, la jumatatea lunii iulie, am luat masuri nepopulare, am inchis piscine si targuri , am fost personal in control, am amintit ca trebuie sa remedieze deficientele, nu au facut-o si le-am inchis. La doua - trei zile apoi am impus limitarea programului teraselor si al restaurantelor, am interzis interactiunile fizice, dansurile si jocurile la evenimentele private, care trebuiau sa se organizeze doar pana la ora 23.00, in weekend. (...) Cea mai importanta, care cred ca ne-a salvat judetul a fost obligativitatea purtarii mastii in toate spatiile deschise sau inchise. Din 30 iulie am impus asta, ulterior, cand au scazut cazurile, am relaxat unele masuri, dar nu am renuntat la masca", a spus prefectul judetului Arges.Soare a explicat ca efectele masurilor s-au remarcat dupa o luna, o luna si jumatate.