Ce trebuie sa urmarim atunci cand alegem produsele pentru masa de Paste

Romanii trebuie sa fie cu mare bagare de seama atunci cand achizitioneaza carnea de miel, ideal fiind sa o cumpere din spatii autorizate."Trebuie sa fim extrem de atenti atunci cand discutam de carne de miel sau oua, produse care au un impact asupra sanatatii. Cel mai important este ca ele sa fie cumparate din spatii autorizate, astfel incat sa fim siguri ca ele au fost monitorizate si ca au un lant al trasabilitatii", arata specialistii in siguranta alimentara.Cumparatorii care prefera sa nu ia produse din spatii autorizate pot fi pacaliti la cantar. De pilda, la alegerea carcasei de miel sunt esentiale vazul, mirosul si pipaitul. Carnea proaspata de miel are suprafata acoperita cu o pelicula uscata iar in sectiune carnea este lucioasa si slab umeda. Legat de culoarea carnii, ea trebuie sa fie roz la suprafata in timp ce in sectiune ar trebui sa fie rosie.Din punct de vedere al consistentei, ea trebuie sa fie ferma si elastica, astfel ca urma lasata de apasarea cu degetul dispare repede. Si grosimea carcasei conteaza, ea ar trebui sa depaseasca 12 kilograme.E nevoie de prudenta si atunci cand se aleg ouale inrosite si cozonacul care, nefacute in casa, pot fi pline de aditivi alimentari dar si de zahar, in cazul cozonacului. Iar acestea, prin cumul, pot duce la aparitia problemelor de sanatate, una dintre cele mai frecvente fiind toxiinfectia alimentara.Concret, ouale proaspete sunt cele care au coaja cu aspect mat, rugos, iar ouale vechi au o coaja lucioasa si neteda. La consum nu ar trebui sa ajunga cele cu coaja crapata ori lovita.La un examen simplu a densitatii in apa de robinet, ouale proaspete trebuie sa ramana la fundul vasului in care sunt puse, cu axul longitudinal paralel cu fundul vasului sau acesta sa formeze cu fundul vasului un unghi de maxim 30-45 grade. Un studiu recent facut de InfoCons arata ca din 35 de produse tip vopsea de oua, achizitionate aleatoriu de la raft, toate abunda in E-uri.Mai precis, 14% din acestea au in continut 5 E-uri, alte 14% contin 10 E-uri, iar 11% contin 8 aditivi alimentari. Un aditiv comun este E 122, un colorant toxic, folosit in industria textila si care poate produce astm sau hiperactivitate la copii, atrage atentia studiul citat.In consecinta, specialistii atrag atentia ca, in cazul oaulor cu coaja subtire, vopseaua poate patrunde cu usurinta in interior.In perioada imediat urmatoare Pastelui, cand se fac de regula excese alimentare, este indicat consumul de alimente usoare, de preferat fiind legumele, fructele, carnea slaba sau lactatele."Ar trebui excluse alimentele bogate in grasimi saturate, prajelile, dar si dulciurile concentrate, avand in vedere ca de acestea se abuzeaza de obicei de Sarbatori", atrag atentia specialistii in nutritie.