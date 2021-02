Cum arata noua camera amenajata la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta pentru audierea copiilor

Astfel de camere sunt amenajate, prin proiectul a carui valoare totala este de 35.000 de euro, si in cadrul altor doua institutii similare din judetele Vrancea si Valcea."Asociatia Zi de Bine sustine Ministerul Public si creeaza 'Loc de Bine', trei camere dedicate audierii copiilor, in cadrul a trei parchete de pe langa tribunalele din Romania, in Constanta, Vrancea si Valcea. Astfel, in mai putin de o luna de la demararea proiectului Loc de Bine, prima camera din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta a fost finalizata", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de Asociatia Zi de Bine.Potrivit sursei citate, copiii care sunt victime sau martori ai unor infractiuni intra tot mai des in contact cu sistemul judiciar din Romania. In anul 2020, 2.111 copii au fost victime in dosarele trimise in judecata de procurori, iar in 2019, 2.222 de copii, adica o cincime din totalul victimelor inregistrate in rechizitoriile parchetelor din Romania, in decurs de un an."'Loc de Bine' da sansa desfasurarii audierii minorului dupa un protocol adaptat varstei si de catre un specialist intervievator. (...) Intervievatorul poate fi ajutat sa lamureasca aspecte importante legate de comiterea faptelor chiar in timpul audierii, printr-un sistem de intercomunicare cu alte parti implicate in audiere (procuror, parinte sau politist), care asista din cea de-a doua camera, camera tehnica.Fereastra unidirectionala dintre cele doua camere permite observarea nemijlocita a procedurii de audiere fara ca cel mic sa fie confruntat cu alti adulti necunoscuti sau care ii reactiveaza emotiile negative ale traumei suferite. Doua camere robotice inregistreaza marturia si surprind fiecare detaliu din comportamentul copilului, cu risc minim de sugestibilitate", se mai spune in comunicat.Mai mult decat atat, conform asociatiei implicate , cu ajutorul unui chit care contine o tableta conectata la camera de audiere, judecatorul poate sa asiste de la distanta si sa ghideze interviul prin intermediul acesteia, daca are nevoie de informatii suplimentare."Loc de Bine, cauza lunii februarie a Asociatiei Zi de Bine, a fost realizata alaturi de Asociatia pentru Victimele Infractiunilor Sexuale, care are ca scop sprijinirea prin toate mijloacele a investigarii infractiunilor de violenta sexuala, incepand cu cele mai vulnerabile dintre victime", potrivit sursei citate.