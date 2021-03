FOTO Cum arata cele 26 de borne ale traseului Via Transilvanica amplasate in judetul Brasov. "O opera de arta fiecare"

"Bornele sunt minunate!", a scris o internauta. "Singurul lucru bun, din ultimii 30 de ani, care se intampla! Multumim!", a completat un altul. "O opera de arta, fiecare...", a scris o utilizatoare Facebook Via Transilvanica este impartita in sapte regiuni istoric-culturale: Bucovina, Tinutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Valea Muresului, Terra Daco-Romana si Valea Cernei.Traseul se mai imparte si in cele zece judete pe care le strabate: Suceava, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caras-Severin si Mehedinti.