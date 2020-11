FOTO VIDEO Cum arata si cand vor fi gata lucrarile la cele cinci pasaje de pe actuala Centura a Bucurestiului

Pasajul Domnesti

Pasajul Mogosoaia

Pasajul Oltenitei - Popesti Leordeni

Pasajul Berceni

Pasaj Cernica

La pasajul Domnesti, constructorul executa suprastructurile, respectiv cofrare, armare si betonare, pe toate zonele. Lucrarile de forare continua pe drumul judetean spre Domnesti.In plus, continua executia terasamentelor pentru bretelele stanga-dreapta pe zonele administrative ale Sectorului 6 si orasului Bragadiru, inclusiv giratoriul din acea zona. Daca vremea va fi favorabila, se vor asterne straturile de balast stabilizat si asfalt, anunta secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu.Asociatia Pro Infrastructura a remarcat, de asemenea, mobilizarea din ultimele saptamani a constructorului si face apel la Ministerul Transporturilor si la Compania de Drumuri sa efectueze platile la timp.Compania de Drumuri a incheiat contractul cu asocierea- Comnord - Specialist Consulting, in valoare de 91,5 milioane de lei. Lucrarile trebuiau sa fie gata in 2019.Straco trebuie sa realizeze pasajul suprateran peste Centura rutiera a municipiului Bucuresti si CF pe strada Prelungirea Ghencea si DJ 602, pasajele pe Soseaua de Centura pe bretele de urcare/coborare la intersectia giratorie denivelata si intersectia giratorie denivelata propriu-zisa.Toti pilotii de la pasajul Mogosoaia au fost forati, armati si turnati. Au fost facute testele de portanta pentru a verifica daca au fost respectati parametrii proiectati si acestea au decurs foarte bine, da asigurari Scriosteanu.Lucrarile la executarea fundatiilor pentru zidurile de sprijin ale rampei de coborare spre Otopeni au inceput, iar constructorul lucreaza la montarea armaturilor pentru radierul culeei si al pilei ramase de executat. Totodata, au inceput lucrarile la breteaua de pe partea dreapta, in sensul de mers spre Chitila si productia grinzilor pasajului la o companie din Pitesti. Pana la sfarsitul lunii decembrie vor fi montate grinzile pe primele doua deschideri.Secretarul de stat anunta ca pana in toamna anului viitor, soferii vor putea circula pe pasajul Mogosoaia.La inceputul lunii octombrie, specialistii in infrastructura sustineau ca constructorullucreaza cu incetinitorul si nu ar putea sa termine pasajul in 2021, inainte de termenul contractual.Asociatia Pro Infrastructura acuza Compania de Drumuri ca nu a gandit bine acest proiect in faza de pregatire, pentru ca nu a luat in considerare o sectiune mai lata a bretelelor de la sol care sa permita circulatia pe doua benzi in fiecare directie pe perioada lucrarilor. In prezent, configuratia produce zilnic ambuteiaje kilometrice."Ne exprimam speranta ca lucrarile vor continua intr-un ritm bun, astfel incat in anul 2021 pasajul sa fie dat in circulatie. O durata de 24 de luni de executie pentru o asemenea lucrare ar reprezenta o pata de rusine atat pentru beneficiar, cat si pentru constructor", scrie Pro Infrastructura.Pasajul Mogosoaia se afla la intersectia DN1A cu Centura Bucuresti, in zona localitatii Mogosoaia si are o lungime de 112,6 metri, cu patru deschideri, doua benzi pe sens. Va fluidiza traficul pe sectorul rutier din Centura Capitalei cuprins intre A1-DN2, intre km 66+540 si km 67+340.In aprilie a fost predat amplasamentul catre antreprenorul Strabag pentru demararea lucrarilor de constructie a pasajului peste DN 1A de la Mogosoaia. Contractul pentru proiectare si constructie are o valoare de 32,2 milioane de lei fara TVA. Obiectivul include rampa de urcare si rampa de coborare, pasajul superior peste DN 1A, precum si bretelele de acces.La pasajul Oltenitei - Popesti Leordeni lucrarile au inceput in vara, in luna august. In prezent continua demolarile imobilelor de pe amplasamentul obiectivului si au inceput lucrarile pentru relocarea utilitatilor din zona.Pana acum au fost forati deja primii 34 de piloti dintre cei 372 care sunt necesari pentru sustinerea pasajului. Pe santier a aparut un al doilea utilaj de forat, care va creste ritmul de lucru.Contractul a fost castigat de firmasi presupune realizarea unui nod rutier, inclusiv constructia unui sens giratoriu suspendat. Nodul rutier va avea o lungime de aproximativ 800 de metri care se termina cu un sens giratoriu (pe directia Bucuresti) si aproximativ 650 de metri care se termina cu un sens giratoriu (pe directia Oltenita). Contractul castigat de Itinera are o valoare de 169,5 milioane de lei, fara TVA.Continua lucrarile si la pasajul Berceni, unde s-au finalizat forajele pe latura spre DJ 401, iar utilitatile sunt relocate. In prezent, se realizeaza armaturile pilelor si culeelor pentru care au fost executate deja fundatiile. Constructorul lucreaza la terasamente pentru devierea traficului pe Centura actuala a Capitalei, in zona pasajului si a ajuns la un stadiu fizic de 7%.Asociatia Pro Infrastructura spune ca antreprenorul general Selina-Trameco ar putea finaliza lucrarile la sfarsitul anului viitor, inainte de termenul stabilit in contract, iunie 2022, daca ultimele blocaje birocratice ce tin de Primaria Sectoruluii 4 si Enel vor fi rezolvate pana la finele acestui an.Lucrarilor la pasajul Berceni au inceput la finalul lunii iunie si ar trebui sa fie gata in noiembrie 2021. Constructia este realilzata de asocierea- Vahostav - Constructii Erbasu - Grafic Tends, pentru 30,5 milioane de euro.Obiectul principal al contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru amenajarea unui nod rutier pe Centura Bucuresti - DJ401 (Berceni). Nodul va fi unul denivelat, cu amenajarea unui sens giratoriu suspendat, care va fluidiza traficul, inclusiv pe cel feroviar din zona. In ceea ce priveste desfasurarea investitei pe DJ 401, amenajarea nodului rutier este pe o lungime de aproximativ 600 de metri care se termina cu un sens giratoriu pe directia Bucuresti si aproximativ 650 de metri care se termina cu un sens giratoriu pe directia Berceni.La pasajul de la Cernica, unde va fi un sens giratoriu suspendat, se lucreaza la realizarea pilonilor si turnarea radierilor, iar la viitorul pasaj peste magistrala CF 801, inspre Autostrada A2, au inceput lucrarile de eliberare si pregatire a amplasamentului langa pasajul existent.construieste pasajul rutier de la Cernica, in cadrul proiectului de modernizare a celor 11 kilometri de Centura a Capitalei dintre intersectia acesteia cu DN2 si A2. Lucrarile ar trebui finalizate in luna august a anului 2021.