Cum au fost imunizate la Radauti 563 de persoane din etapa a III-a

Centrul de vaccinare nu a fost reoptimizat

Conform comunicatului, la momentul controlului inspectorii DSP Suceava au constatat ca persoanele venite pentru imunizare in centrul de vaccinare nu erau verificate in aplicatia Rovaccinare pe baza CNP-ului si nici in listele de pacienti programati pentru ziua in curs. Listele cu pacienti pentru ziua in curs erau trimise pe whatsapp de catre medicul coordonator din DSP catre directorul medical al spitalului si redirectionate mai apoi de acesta personalului care asigura paza centrului pentru a permite accesul in unitate al pacientilor programati.In centrul de vaccinare pacientii au fost primiti in baza programarilor printate sau mesajelor sms, iar in cazul pacientilor programati de medicul de familie , pe baza declaratiei acestora.Inspectorii sanitari au verificat listele de pacienti programati si au constatat ca sunt pacienti in dreptul carora nu sunt completate toate campurile din platforma de programare (nu sunt trecute datele de identificare a celui care a programat si nici nu exista camp in care sa fie trecuta categoria populationala din care face parte, ingreunand astfel verificarea modului de programare). Centrul de vaccinare din cadrul spitalului a fost organizat pentru personalul medico-sanitar inclus in prima etapa de vaccinare, apoi activitatea centrului a fost prelungita pentru personalul din etapa a II-a, in municipiul Radauti neexistand alte centre comunitare deschise.S-a mai constatat ca centrul de vaccinare "nu a fost reoptimizat pentru a II-a etapa de vaccinare si pentru un numar mai mare de solicitari de vaccinare, nu se asigura personalul pentru fiecare punct din structura centrului, fiind adus personal din spital , prin rotatie".In urma celor constatate, medicul coordonator al centrului a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei, iar inspectorii sanitari au recomandat reinstruirea personalului privind utilizarea si operarea mijloacelor informatice, respectarea prevederilor legale privind evidenta persoanelor vaccinate si a strategiei de vaccinare.Intrebat despre aceasta situatie, managerul spitalului, Traian Andronachi, a declarat pentru Monitorul de Suceava ca responsabilitatea centrului de vaccinare este a directorului de ingrijiri medicale, numit prin dispozitia primarului, in calitate de organizator, si a directorului medical, in calitate de coordonator.Referitor la cele circa 500 de persoane sub 65 de ani vaccinate, managerul Andronachi a afirmat ca numai Spitalul Radauti are 600 de angajati , in mod evident toti sub 65 de ani. De altfel, una dintre persoanele verificate s-a dovedit a fi angajat al spitalului, astfel ca se considera o ipoteza plauzibila ca in realitate ar fi vorba in marea majoritate a cazurilor despre cadre medicale, desi spitalul a transmis inca de anul trecut numele salariatilor care doresc sa fie vaccinati si ar fi trebuit sa fie in evidenta autoritatilor sanitare.