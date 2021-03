VIDEO Cum au fost salvati marinarii de pe nava scufundata in Marea Neagra: "Au lansat plutele de salvare, dar pana sa apuce sa se imbarce, nava s-a rupt in doua"

Zece supravietuitori salvati

Nava ucraineana, scufundata in Marea Neagra

Victor Marina a aratat ca GSP "Falcon" a intervenit prompt la apelul de urgenta lansat de echipajul cargo-ului Volgo Balt 179. In doar 10 minute de la receptionarea SOS-ului, GSP "Falcon" a ridicat ancora. Participarea GSP la operatiunea de salvare s-a incheiat vineri dimineata, ora 07:00, cu transportarea in siguranta a echipajului salvat la dana de pasageri a Portului Constanta."Am receptionat mesajul de ajutor.Nu a raspuns nimeni la chemarile noastre. Am decis impreuna cu colegii mei de pe comanda sa ne deplasam catre locul naufragiului. Am informat conducerea companiei si autoritatile de la care am primit unda verde si incurajari, cum era firesc. Am plecat cat am putut de repede, la o distanta de aproximativ 18 mile nautice", a povestit comandantul navei GSP "Falcon", Victor Marina.El a mentionat ca au ajuns in zona unde nava se scufundase in jurul orei 6.50, cand au vazut prima pluta."Am fost bucurosi ca am vazut pluta pentru ca nu a folosit nimeni mijloace vizuale sau auditive de semnalizare. In pluta se afla o singura persoana. Ridicarea acestuia la bord s-a facut cu un mijloc specific transferului de personal offshore.", a adaugat Marina.El a explicat ca au vazut "un grup de sase persoane care stateau asa cum trebuie sa stea, impreuna", acestea fiind ridicate la bord toate odata, urmand ca apoi nava sa se indrepte spre celelalte persoane care erau vazute in apa, singure. Astfel, au fost recuperati zece supravietuitori din apa, inclusiv o femeie, care era ranita la fata."Multumim lui Dumnezeu ca am reusit sa ajungem suficient de repede incat sa ii salvam pe cei zece. Ne pare nespus sa rau ca nu am avut cum sa ii salvam pe toti", a afirmat comandantul.El a spus ca nu au putut comunica prea mult cu marinarii ucraineni, acestia necunoscand limba engleza., au fost doua momente, prima data - din ce am inteles - un zgomot puternic in care au observat deformarea navei, s-au adunat toti la locul de adunare si pana sa apuce sa ... au lansat plutele de salvare, barca de salvare pe care o aveau era nefunctionala, din declaratiile lor, au lansat plutele, dar pana sa apuce sa se imbarce in plute nava s-a rupt de tot in doua", a relatat el.El a mentionat ca la locul scufundarii nu au gasit prea multe resturi plutitoare si nu au vazut pete de motorina.Victor Marina este la comanda navei GSP Falcon de un an. Dupa absolvirea Institutului de Marina Civila din Constanta (actual UMC), Victor Marina a acumulat 24 de ani experienta in domeniu, dintre care 9 la GSP. Nava ucraineana cu 13 marinari la bord s-a scufundat in Marea Neagra, iar un echipaj romanesc a intervenit pentru salvarea acestora. Doi marinari au murit, zece au fost salvati si unul este in continuare cautat. Starea unei femei aflate printre cei zece marinari deja salvati s-a inrautatit, iar aceasta a fost preluata cu un elicopter si transportata la spital