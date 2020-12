Cum este sa traiesti cu HIV in Romania. Experiente din ultimii 20 de ani

Amprenta epocii comuniste, lasata pe bolnavii de HIV

Cum vad bolnavii de HIV viata

* In prezent, aproximativ 80% dintre pacienti considera ca, daca o persoana HIV pozitiva urmeaza cu precizie tratamentul prescris si are grija de propria sanatate, speranta sa de viata este similara celei ale persoanelor HIV negative.

* 67% dintre pacienti considera ca infectia cu HIV nu este invalidanta si nu ii impiedica sa isi desfasoare activitatile cotidiene, sa aiba o viata de familie si o cariera implinite.

* 79% dintre beneficiarii serviciilor psihosociale au capacitatea de a recunoaste semnele unei eventuale deteriorari a starii lor de sanatate, stiind cum sa acceseze serviciile medicale de care au nevoie,

* 84% dintre pacienti stiu cum sa ia legatura cu medicul lor pentru a obtine o programare,

* 82% dintre acestia cunosc datele de contact ale cel putin unei persoane din echipa Baylor - medic, asistenta medicala, psiholog sau asistent social, care sa le poata oferi ajutorul necesar in caz de nevoie.

Aceasta impartaseste din experienta acumulata vreme de aproape doua decenii in ingrijirea sanatatii mintale a persoanelor care traiesc cu sau care sunt afectate de HIV.Potrivit ei, la toate aceste probleme se adauga provocarea de a face fata stigmatizarii si discriminarii in societate, la locul de munca si in sistemul de sanatate.Problemele de sanatate mintala - in special atunci cand sunt netratate sau slab gestionate - pot conduce la degradarea sanatatii fizice, la diminuarea capacitatii de auto-gestionare a starii de sanatate si de administrare a terapiei antiretrovirale cu rol de reducere si control al incarcaturii virale. Toate acestea pot conduce, in absenta unor masuri eficiente si aplicate unitar, la implicatii negative asupra sanatatii publice si a traiectoriei viitoare a epidemiei HIV."Urmarim sa imbunatatim abilitatile de autogestionare a starii de sanatate a pacientilor nostri, mai cu seama atunci cand acestia se afla in situatii neasteptate. De aceea, echipa noastra de psihologi si-a propus sa perfectioneze capacitatea de planificare a persoanelor aflate in ingrijire pe termen lung, de a face alegeri sanatoase, de stabilire a obiectivelor personale de sanatate si de creare a mediului favorabil pentru atingerea acestora," a declarat Ana-Maria Schweitzer, reprezentanta fundatiei Baylor Marea Neagra.Dintre pacienti, 47% provin din copiii infectati nosocomial cu HIV la sfarsitul epocii comuniste. Varsta medie a persoanelor care au solicitat ajutorul fundatiei este de 36,8 ani, 48% dintre acestea fiind femei. Acestia au fost diagnosticati cu HIV, in medie, in urma cu 20,37 de ani.Pacientii au beneficiat in permanenta, inca de la infiintarea fundatiei, de consiliere psihologica si servicii de asistenta sociala. Echipa psihosociala a inclus, de-a lungul timpului, intre 3 si 8 psihologi si asistenti sociali.Serviciile psihosociale au un rol determinant in imbunatatirea capacitatii de autogestionare a starii de sanatate a persoanelor care traiesc cu HIV. Astfel,