Cum explica ministrul Dezvoltarii decizia de a restrucura Inspectoratul de Stat in Constructii

Astfel, inspectoratele regionale din aceasta structura urmeaza a fi desfiintate. Ministrul a explicat ca exista inspectorate regionale in constructii fara inspectori, dar si inspectorate unde exista sefi, dar nu exista subalterni.Cseke Attila considera ca exista o "asteptare foarte mare" in privinta restructurarilor din administratia publica, insa considera ca este nevoie de timp pentru ca aceasta "sa tina in timp"."In ce priveste Ministerul Dezvoltarii, noi am anuntat deja o masura de reorganizare la Inspectoratul de Stat in Constructii pentru ca e singura structura subordonata ministerului care are trei niveluri de reprezentare: la nivel central, regional si la nivel judetean. Toate celelalte institutii, pe care o sa le analizam si pe ele, au doar doua niveluri: ori central si regional, ori central si judetean. Este o suprapunere aproape perfecta de atributii de la nivel regional la nivel judetean", a declarat ministrul, miercuri seara, la Digi 24.Cseke Attila a explicat ca structura ISC are 397 de inspectori care pot, conform legii, sa verifice calitatea si evidenta documentelor in constructii.El a aratat ca 14 dintre acesti inspectori sunt la nivel regional, iar unele inspectorate regionale nu au niciun inspector de ani de zile."Din 397 de inspectori, doar 14 pe partea de control amenajarea teritoriului, urbanism si autorizatii sunt la nivel regional. Avem Inspectorat Regional Sud-Est unde nu avem niciun inspector, ceea ce inseamna ca principala atributie a ISC-ului la nivel regional nu este exercitata de ani de zile la acest inspectorat regional. Avem un Inspectorat regional cu noua persoane in functie, din care unu este sef regional, unu este sef serviciu de coronare a activitatilor de control, acuma nu stiu ce coordoneaza pentru ca nu are niciun inspector in subordine, avem 4 economisti, un jurist si un registrator. De ce mai tinem aceasta structura? Am anuntat saptamana trecuta si cel tarziu vineri, saptamana aceasta, o sa punem in dezbatere publica proiectul de lege prin care toata structura regionala va fi desfiintata", a adaugat ministrul Dezvoltarii.In ceea ce priveste traseul profesional al celor care lucreaza in aceste structuri, ministrul a explicat ca in mare parte acestia sunt functionari publici si ca li se va oferi acelasi tip de post, iar cine nu va accepta posturile vacante va pleca din sistem.