Cat de tare ne-a crescut in pandemie dependenta de retelele sociale: "Are efect dopaminic, e la indemana sa deturneze mintea de la probleme"

Insa granita intre amuzament si dependenta este fina, avertizeaza specialistii, care spun ca momentan nu exista o estimare a impactului pe care consumul ridicat de retele sociale il are asupra functionarii individului."E greu sa ne dam seama de cat de mare este adictia de retelele sociale . Oamenii pe care ii avem in tratament nu vin direct pentru aceasta problema, ci au depresie sau anxietate. Ulterior, in cadrul sedintelor, descoperim ca e posibil ca la baza problemelor sa fie si un consum prea mare de social media", a declarat, pentru Ziare.com, Viorel Roman, psihoterapeut si directorul executiv al Aliantei pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor (ALIAT).Daca adultii au scheme sociale mai dezvoltate comparativ cu adultii tineri sau cu adolescentii, acest lucru nu poate fi spus si despre copii. Prin urmare, cei mici sunt mult mai vulnerabili in fata retelelor de socializare si risca sa devina dependenti cu mai multa usurinta."Dopamina e cea care ne apropie sau ne indeparteaza de un comportament . Intr-adevar, atunci cand sunt folosite retelele sociale, creste nivelul de dopamina. Practic, acesta e momentul in care social media devine dependenta. Cand folosim retelele sociale, primim recompense pentru asta si avem in creier un surplus de dopamina. Si tocmai asta ne face sa ne reintoarcem ca utilizatori", a completat Viorel Roman.Potrivit acestuia, sunt studii care arata ca avem tendinta de a vorbi despre noi, in medie, cam 30-40% din timp, in interactiunile fata in fata. Situatia este diferita in mediul online. "In social media vorbim despre noi aproape 80% din timp, deci e clar ca e o recompensa mai mare, chiar daca e ceva artificial", a explicat psihoterapeutul.Sunt insa si cateva semnale de alarma care pot arata, foarte clar, ca incepe sa se creeze o dependenta de retelele de socializare."Daca apar modificari de stare, daca dimineata unul dintre primele lucruri pe care cineva le face e sa se uite pe social media, asta spune ceva despre relatia pe care acea persoana o are cu retelele de socializare. Poate fi frica de a nu fi inclus in ceva, de a rata un eveniment social, o stima de sine scazuta. Daca apare sevrajul si o persoana ajunge sa inventeze tot felul de motive pentru a reveni pe retelele de socializare, inseamna ca se dezvolta o adictie", a punctat directorul executiv al ALIAT.Adictiile au aceleasi mecanisme, precizeaza psihoterapeutul. Asadar, sentimentul de vinovatie care apare la cei care consuma alcool poate aparea si in cazul celor care fac exces de Facebook sau Instagram."E ca la consumul de alcool, cand unul dintre parteneri consuma prea mult alcool, celalalt observa, se simte izolat, iesit in afara relatiei. Daca pe unul dintre parteneri social media il trage in afara cuplului, e un motiv de ingrijorare. E un semn de intrebare. Fie ca vorbim de o adictie comportamentala, cum e cea de social media, fie ca e vorba de o adictie de substanta, cum e cea de alcool, e clar ca ele aduc un beneficiu consumatorului, chiar daca nu e un beneficiu bun", a completat Viorel Roman.Partea buna, arata specialistul, e ca la fel ca in cazul dependentei de substante interzise, dependenta de retele sociale se trateaza la psiholog."In terapie trebuie sa vedem ce nevoie acopera consumul acesta mai mare de social media. Inaintea adictiei intotdeauna gasim altceva - poate o nevoie de o stima de sine mai buna, poate o anxietate. Social media avand efectul dopaminic, e foarte la indemana sa iti deturneze mintea de la o anumita problema. Asa ca se trateaza cu terapie, daca a devenit o problema si a fost afectata functionarea individului", a conchis directorul executiv ALIAT.