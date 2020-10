Cum iti poti creste valoarea proprietatii?

Cum te poate ajuta o firma de administrare blocuri?

Valoarea unei proprietati creste in momentul in care ingrijirea spatiilor comune este externalizata catre firme specializate in administrarea blocurilor . In aceste conditii locatarii vor fi eliberati de aceasta grija a intretinerii spatiilor comune care de obicei sunt dotate cu foarte multe echipamente tehnice care necesita o atentie deosebita.In primul rand, fiecare cladire de imobile trebuie sa aiba o asociatie de proprietari. A infiinta aceasta entitate juridica nu este lucru simplu, iar cel mai usor mod de a crea o entitate in acest sens este de a angaja o firma care se ocupa de asta. Astfel, locatarii nu trebuie sa se implice personal in acest proces, pentru ca firma respectiva se va ocupa de tot procesul si va lua legatura cu proprietarii apartamentelor, va demara procedurile legale in legatura cu infiintarea asociatiei, iar mai departe se va asigura de bunastarea locatarilor.A avea un administrator externalizat inseamna, in primul rand, o implicare neobiectiva in problemele care pot aparea intr-o asociatie de proprietari. Stim prea bine ca atunci cand intervin diverse probleme, tindem sa fim mai degraba subiectivi cand vine vorba de rezolvarea lor, decat obiectivi, cum ar trebui.Administratorul de bloc trebuie, pe langa altele, sa fie un liant intre locatari si institutiile cu care acestia au de-a face de-a lungul timpului: fie ca vorbim de primarii pentru autorizatii, firme de curatenie, de reparatii etc. Un bun administrator va intermedia discutiile pentru binele locatarilor si va cauta diverse solutii la problemele care pot aparea: va cere oferte din mai multe parti pentru servicii care trebuie sa fie efectuate, va lua legatura cu furnizorii agreati impreuna cu restul locatarilor si se va asigura ca, la sfarsitul operatiunilor totul s-a desfasurat conform contractelor semnate.In fiecare asociatie de proprietari exista un presedinte al asociatiei care lucreaza impreuna cu un comitet executiv si impreuna iau decizii pentru binele celorlalti locatari. Administratorul trebuie sa fie in permanenta in legatura cu acestia si sa anunte restul locatarilor deciziile luate de comun acord de catre acest comitet. Asadar, un administrator de bloc este si persoana de legatura intre membri comitetului si restul locatarilor.Tot administratorul de bloc se ocupa si de finantele asociatiei de locatari: este cel care calculeaza cat are fiecare de platit in functie de consum; se asigura ca lista cheltuielilor ajunge la fiecare proprietar; aduna taxele lunare de la locatari - fie cash intr-o anumita zi a lunii, sau online; se asigura ca toate cheltuielile care sunt necesare pentru asociatie sunt facute in asa fel incat sa se incadreze intr-un buget care este disponibil.Valoarea proprietatii creste cand serviciile necesare intretinerii spatiilor comune sunt efectuate de catre un administrator extern al cladirii. Expertiza unei astfel de firme preia grijile locatarilor in conditiile in care acestia doresc sa ne concentreze pe aspecte personale.Externalizarea serviciilor de administratie imobile este cea mai buna varianta atunci cand dati in folosinta o cladire noua, de la infiintarea asociatiei de locatari si pana la managementul de zi cu zi a treburilor gospodaresti care tin de aceasta.Sa recapitulam, deci, de ce a angaja o firma specializata pentru a administra o cladire de imobile va aduce plus valoare proprietatii:● exista o implicare obiectiva in ceea ce priveste administrarea cladirii si in relatia cu asociatia de proprietari;● experienta de ani de zile in domeniu si cunostintele necesare pentru a administra cat mai profitabil cheltuielile legate de cladire si imprejurimi;● este liantul intre asociatia de proprietari si reprezentantii acesteia si institutiile cu care trebuie sa intre in contact;● va avea o colaborare personalizata in functie de nevoile asociatiei si de specificul cladirii.Un ajutor din afara va fi intotdeauna binevenit, mai ales cand este vorba de luat decizii intr-o comunitate extinsa. Asa ca, daca esti un dezvoltator imobiliar care doreste sa aduca plus valoare complexului proaspat ridicat, apeleaza la o firma care sa le usureze viata noilor locatari; iar daca esti un proprietar de imobil care inca are de-a face cu o administratie invechita, vorbeste cu reprezentantii asociatiei tale de proprietari si usurati-va munca apeland la o firma specializata in administrarea imobilelor!