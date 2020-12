Cum iti protejezi ochii in fata laptopului

Ochelari de protectie

Functia sistemului de operare

Aplicatii speciale

Pauze cat mai dese

Poate parea ciudat sa porti ochelari daca nu ai probleme cu vederea. Dar exista anumite tipuri de ochelari fara dioptrii, cu efect de bariera impotriva radiatiilor din monitoare. Lumina albastra este cea mai periculoasa. Desi este un fenomen natural, prezent in spectrul vizibil, lumina albastra poate fi avea efecte adverse in cantitati ridicate, asa cum este cea emanata de ecranul laptopului. Ochelarii de protectie neutralizeaza aceasta lumina si previn oboseala si durerile de ochi. Singurul dezavantaj este ca lentila poate modifica usor nuanta culorilor percepute.De multe ori insa, computerul dispune deja de un filtru digital, integrat in sistemul de operare. Windows l-a denumit Night Light. Apple il numeste Night Shift. Ambele functii opereaza similar. Este vorba de optiuni de reglare a setarilor monitorului, care reduc intensitatea luminilor reci si se orienteaza catre spectrul mai cald de culori. Aceste functii pot fi activate sau programate pentru a se porni automat in anumite intervale de ore. Sunt foarte utile mai ales in a doua jumatate a zilei, cand ochii sunt obositi, iar lumina excesiv de rece poate duce la dereglari de somn.Exista insa si aplicatii speciale pe care le poti folosi pentru a-ti proteja retina de lumina albastra. F.lux este o aplicatia grauita, disponibila pe mai toate platformele de operare. Aceasta filtreaza culorile si regleaza display-ul in functie de rasaritul soarelui, pentru un efect optim. Dar are o functie in plus care o deosebeste de cele integrate in sistemul de operare al computerului. F.lux poate sa-si dezactiveze filtrul in cazul unor aplicatii selectate. O optiune foarte utila pentru graficieni, editori foto-video si pasionati de jocuri, pentru care experienta depinde de intregul spectru de culori.Dincolo de functii si aplicatii, exista si metode ceva mai traditionale de protectie. Ochiul este un organ care are nevoie de varietate. Senzatia de oboseala si usturime nu apare doar din cauza luminii albastre, ci si in urma focalizarii indelungate la aceeasi distanta. Pentru a evita aceste neplaceri, e bine sa alternezi periodic punctul de focus al privirii, sa privesti pe geam, in departare sau la obiecte de culoare calda din jurul tau.Daca suspectezi ca ecranul laptopului sau al PC-ului tau iti provoaca probleme, schimba-l cat de curand. Poti folosi un card de credit precum CardAvantaj , ca sa cumperi acum si sa platesti treptat orice produs electric, electronic sau electrocasnic.