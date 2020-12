Cum isi vad romanii vietile in 2021, dupa ce au fost afectati de pandemie

CITESTE SI:

Astfel ca, aproape trei sferturi (72%) considera ca viata lor se va reconfigura anul viitor.Mai mult ca niciodata, romanii sunt mai sensibili decat in alti ani la ceea ce li s-a intamplat si se uita mai atent la ce a functionat in 2020, chiar daca nu era ceva ce faceau in mod normal.La sfarsit de an, ei isi fac bilantul si se pregatesc sa intre in 2021 cu lectiile cat mai bine facute si cu concluzii legate de viitor, majoritatea apreciind ca viata lor nu va mai fi ca inainte de pandemie, ci una reconfigurata.Studiul arata ca, dupa un an marcat de pandemie, aproape 70% confirma nevoia de frumos, iar 69% sunt de parere ca tot mai multi oameni invata sa se bucure de micile placeri ale vietii.Independenta emotionala va fi importanta pentru 66% dintre participantii la studiu, 63% dintre ei fiind in situatia de a-si testa vulnerabilitatea in sensul recapatarii umanitatii, tot in aceasta directie 61% dintre ei fiind in cautarea autenticitatii atat in interactiunile pe care le au, cat si in produsele si marcile pe care le folosesc.Mai mult, 68% dintre repondenti confirma nevoia unui timp de reflectie, iar 65%, a unei deconectari de la stimulii si influentele externe pentru "reincarcarea bateriilor".66% cred ca este momentul cautarii de sine, 65% sunt de parere ca oamenii asteapta mai mult si fac o analiza mult mai aprofundata a situatiei inainte de a lua decizii importante, in timp ce 61% vad in jur tendinta oamenilor de a trai mai mult in prezent si de a se reconecta cu realitatea apropiata.Aceasta stare evolueaza spre pozitiv, chiar spre o pozitivitate fortata in cazul a 67% dintre cei intervievati, 69% apreciind ca sta in puterea oamenilor sa faca schimbari si sa controleze situatia. De remarcat ca tot 67% prevad o toleranta amplificata fata de ceilalti, iar 63% considera ca vor fi empatici si vor evolua oferind ajutor celor din jur.Grija fata de mediu se mentine ca trend si in 2021 pentru 61% dintre romani , iar brandurile vor trebui sa devina mai responsabile in opinia a 59% dintre repondenti. 66% apreciaza ca oamenii se vor uni in jurul atingerii unor scopuri comune in anul ce vine, iar Romania va trebui sa dovedeasca, de asemenea, solidaritate, cred 53% dintre cei chestionati."Trendurile pentru 2021 ne arata un roman mai sensibil, mai conectat la ce se intampla in jurul lui, mai aplecat catre introspectie si analiza, dar si mai empatic, mai responsabil, mai deschis sa ajute, sa faca bine si sa se schimbe. Aceasta situatie noua ne face sa fim mult mai dispusi sa ne reconfiguram viata, principala caracteristica a romanului in anul 2021. El va fi mai bine adaptat la o situatie de criza si proactiv, ceea ce reprezinta o evolutie naturala surprinzatoare si imbucuratoare", a spus Adina Vlad, managing director Unlock."Pe fondul pandemiei, avem de-a face in Romania cu o maturizare emotionala accelerata: ea se manifesta prin afirmarea independentei emotionale, descoperirea intimitatii si interioritatii si ascunderea vulnerabilitatii. Cea mai mare nevoie a Romaniei este cea de crestere, noi fiind acum la varsta adolescentei, iar cea mai mare dorinta este cea de re-asigurare si confirmare. Adica de dragoste", a afirmat antropologul si consultantul Alec Balasescu.