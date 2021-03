Cum interpretam rezultatele testului de anticorpi pentru COVID-19. Ce reprezinta rezultatele aparute in buletin

Exista doua tipuri de anticorpi, si anume IgM si IgG, ambii cunoscuti sub denumirea de imunoglobuline, fiind produsi dupa expunerea la antigenul viral.IgM reprezinta primul tip de anticorpi care apare ca raspuns la expunerea la antigenele COVID-19, iar IgG apare la mai mult timp de la expunere, fiind implicat in raspunsul imun secundar.Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals", din Bucuresti , a explicat pentru Ziare.com ce inseamna mai exact aceste valori , cand putem considera ca suntem protejati, dar si de ce exista diferente mari intre rezultatele oamenilor."Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca, daca titlul de anticorpi este intre 10 si 15, el este protector. Conteaza cat timp va tine aceasta imunitate. Daca sunt la limita nivelului de protectie, acest interval sigur ca poate sa scada intr-un interval de timp. Deci discutia este cat va tine imunitatea. Fiecare organism are un anumit raspuns imun, iar atunci si nivelul de anticorpi va fi diferit", explica Adrian Marinescu.Medicul mai explica si ca oamenii care au trecut si prin boala , dar s-au si vaccinat, sunt mai protejati, iar anticorpii vor persista mai mult timp."Cei care au trecut si prin boala si s-au si vaccinat, au avut categoric un titlu mult mai mare de anticorpi si atunci si posibilitatea ca ei sa fie protejati pentru o perioada mai lunga de timp este categoric mai mare. Daca avem un titlu mare, categoric este o probabilitate mai mare ca ei sa dureze", mai spune Adrian Marinescu.Adrian Marinescu mai spune ca anticorpii trebuie sa fie monitorizati in timp si ca testul ar trebui repetat, dar este greu de spus la ce interval. Cu cat nivelul anticorpilor este mai mare, cu atat se poate reface testul la un interval de timp mai lung.