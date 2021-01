Cum se infecteaza unii membri ai familiei cu COVID, iar altii nu, desi locuiesc sub acelasi acoperis? Explicatia doctorului Mahler

"Pe de o parte, putem avea persoane care nu dezvolta simptome ale bolii si atunci, cel putin conform definitiei de caz, ele nu sunt testate si practic, nu depistam cazul pozitiv pentru ca el nu s-a testat. Dar exista si posibilitatea ca persoanele respective sa aiba o imunitate buna, o imunitate de moment care sa permita ca aceasta infectie sa nu se produca in corpul lor. Sunt studii in acest sens, nu sunt date publicitatii, dar se ridica problema unui sistem imunitar eficient", a declarat doctorul Beatrice Mahler intr-o interventie la Digi24 Mahler sublineaza ca sistemul imunitar variaza foarte mult in functie de factori externi, de stres, de modul in care ne alimentam sau de respectarea orelor de somn, iar vaccinare este solutia pentru a stimula imunitatea.Doctorul spune ca si cantitatea de particule care ajunge in organism conteaza foarte mult si nu trebuie sa ne fie frica de curentii de aer, aerisirea incaperilor fiind o solutie eficienta de preventie, alaturi de spalarea mainilor si purtarea mastii de protectie.