Protocolul care te omora de COVID: intri in spital fara boala si pleci infectat fara stirea cuiva: "Nu exista simptome, nu se face test"

Conform protocoalelor in vigoare, pacientii sunt testati doar la internare, dar nu si la externare. Aceleasi protocoale nu prevad, la nivel unitar, o testare permanenta a cadrelor medicale din unitatile medicale, ci fiecare spital functioneaza dupa propriile reguli, in functie de capacitatea de testare si de banii pe care ii are la dispozitie pentru efectuarea de teste PCR."Nu au capacitate de testare. La noi, unele protocoale sunt norme de compromis in perioada asta. In mod normal, ar trebui sa prevada si un test COVID la externare. Acum, aceasta testare nu se face, din mai multe motive", explica Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor."Nu vor spitalele si sefii de sectie. Toti oamenii care s-au trezit infectati acasa, dupa ce s-au externat, pot ridica pretentii civile si pot sa ii acuze si sa le ceara despagubiri. Si in instanta se pot cere sume mari. Astfel de cazuri se intampla si in spitale mari, de urgenta, pentru ca e flux mare de pacienti, dar si in spitale monospecialitate, care nu dispun de laborator de biologie moleculara si carora le este foarte greu sa lucreze cu alt laborator", a completat reprezentantul pacientilor.Barbu spune ca in atentia asociatiei au ajuns si cazuri in care pacientii, desi au avut test COVID in timpul internarii, au dezvoltat simptome o data ajunsi acasa, la cateva zile de la externare. Si, nu in putine situatii, cadrele medicale sunt cele de la care se pot infecta pacientii."Noi propusesem ca toate cadrele medicale care intra intr-un salon, fie el rosu, fie el verde, sau incert, sa aiba aceleasi echipamente de protectie, pentru ca riscul de infectare exista, avand in vedere timpii medii de spitalizare - doua zile, trei zile, cinci zile. In plus, cadrele medicale care lucreaza pe zona non COVID nu se simt la fel de in siguranta ca cei care sunt pe zona COVID", a mai punctat Vasile Barbu.Oficiali din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta au explicat, pentru Ziare.com, ca procedura de testare prevede, la ora actuala, efectuarea de test doar in momentul in care pacientul, internat cu test COVID negativ, sau medicul, dezvolta simptome ale bolii."Aceasta este procedura. Exista simptome, se face test. Nu exista simptome, nu se face test. Daca se va schimba intre timp, vom mai vedea. Daca sunt sanse sa ia din spital atunci trebuie sa aiba simptomatologie. Inclusiv daca esti contact direct al unei persoane care a facut COVID daca nu ai simptomatologie, nu se testeaza", au precizat sursele citate.La randul sau, Oana Grigore, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, sustine ca definitia de caz a fost modificata, la recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP), astfel ca decizia a fost de a nu mai face teste la externare."Dupa 14 zile oricum o persoana care a avut COVID nu mai este considerata ca fiind contagioasa. O alta reglementare este obligativitatea de a purta masca timp de 10 zile de la externare", a punctat oficialul MS.In ciuda reglementarilor, sunt insa unitati sanitare care fac un screening al personalului medical si al pacientilor internati, in special al celor din Terapie Intensiva. Un astfel de exemplu este Spitalul Judetean din Oradea, unde medicii sunt testati prin metoda Real Time PCR la fiecare 10 zile, chiar daca nu au simptome de COVID."Nu exista un standard la nivel national. Ba mai mult, de cand avem un numar mare de cazuri de COVID facem screening la toti pacientii din terapie intensiva. Depinde foarte mult de fiecare spital, cum s-a organizat, cum isi face managementul acestor analize de biologie moleculara, cati reactivi are, cat buget are", a declarat medicul Carmen Pantis, presedintele Colegiului Medicilor Bihor.O problema, spune specialista, e faptul ca sunt tot mai multi pacienti pozitivi la care este detectat virusul chiar si la 30-40 de zile de la infectie. "Se considera insa ca nu sunt contagiosi. Sunt multe nuante, dar nu stiu daca sunt foarte bine punctate in lege", a completat Pantis, care admite ca exista cazuri in care pacientii pot lua COVID de la cadrele medicale si viceversa."Exista si astfel de situatii, apar din mai multe motive. Fie ca nu sunt locuri, fie ca e presiunea prea mare pe sistem, fie ca nu sunt atatea izolatoare. Acestea sunt cazuri care se intampla in spitalele suport COVID, in care sunt amestecati pacientii COVID cu cei non COVID", spune medicul.Nici in sistemul medical englez nu se face testarea pacientilor la externarea din spital, arata si medicul Felicia Buruiana, care isi desfasoara activitatea la Birmingham City Hospital."Pacientii nu sunt testati la externare. Uneori sunt internati pentru alte cauze, nu respiratorii COVID, ci pentru cauze ginecologice, obstetrice si sunt descoperiti pozitivi. Deci, nu sunt retestati la externare. Si nici cei care sunt internati cu simptome COVID si tratati pentru ele, cu tratamente sau management in functie de gravitate, nu sunt retestati la iesirea din spital. Testul poate fi pozitiv pentru mult timp, iar virusul sa fie deja inactiv, motiv pentru care care nu se testeaza la externare", a declarat pentru Ziare.com medicul Felicia Buruiana.In ceea ce priveste personalul medical, insa, sunt spitale in care se face testul personalului medical o data pe saptamana. "Variaza, nu toate spitalele fac asta. Sunt spitale, cum este cel unde lucrez eu, care dau personalului sanitar o cutie cu 25 de teste de antigen astfel incat sa isi faca fiecare testul acasa de doua ori pe saptmana. Daca iese pozitiv, cadrul medical merge la spital si i se face testul PCR (care poate fi si test PCR rapid cu raspuns in 2 ore)", a conchis Felicia Buruiana.