Cum negociezi salariul in vreme de pandemie

Rata somajului a crescut in vreme de pandemie in toata lumea, iar riscul ca asta sa se intample pentru tine sau pentru cei dragi este prea mare. Negocierea in cazul unui job nou sau renegocierea la locul de munca existent sunt esentiale pentru a-ti asigura un buget pentru situatii neprevazute. In cazul in care angajatorul tau nu este deschis la cerintele si nevoile tale, poti oricand sa te orientezi spre alte locuri de munca sau sa optezi pentru un job part-time.In cadrul unui interviu pentru un nou job este important sa pui accent pe abilitatile tale si sa nu-ti fie frica sa negociezi. Acest sfat se aplica in mod special femeilor, care tind sa evite acest proces sau sa se subestimeze. Trebuie sa tii minte ca cineva va cere mai mult decat tine si poti sa ratezi o sansa importanta daca eviti acest pas important din procesul de recrutare.Negocierea este o arta, iar felul in care o abordezi conteaza in cea mai mare masura. Chiar daca firma in care lucrezi sau urmeaza sa te angajezi trece printr-o perioada marcata de pierderi, poti folosi rolul tau si impactul pe care il aduci in cadrul companiei. Foloseste un ton cat mai calm si adreseaza problema din perspectiva situatiei actuale.Asigura-l pe angajatorul tau ca esti constient de ce se intampla, dar ca este momentul oportun sa iti ofere o marire sau un salariu mai bun. Trebuie sa fii constient ca o marire nu va veni imediat si ca angajatorul poate astepta pana cand se schimba situatia si va exista un buget suficient de mare pentru a multumi pe toata lumea.Pentru a afla daca este momentul oportun sa ceri o marire trebuie doar sa ai o discutie deschisa cu angajatorul tau. Urmareste sa afli ce schimbari au aparut la nivelul companiei si vorbeste cu colegii care isi doresc acelasi lucru. Felul in care compania la care lucrezi raspunde la criza sanitara cauzata de Covid-19 iti va oferi si o imagine despre ceea ce se poate din punct de vedere financiar.Cand urmeaza sa te angajezi intr-un loc nou, verifica din timp aceste detalii, pentru a afla daca iti vor putea oferi salariul pe care ti-l doresti. Poti face acest lucru prin retelele sociale sau daca ai cunostinte care-ti pot oferi detalii. A fost afectata compania la nivel financiar? Cat va dura sa revina pe linia de plutire? De ce beneficii se pot bucura angajatii in aceasta perioada? Toate acestea sunt cateva dintre intrebarile pe care trebuie sa le ai inainte de a accepta un loc de munca.