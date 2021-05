Cum impulsionam vaccinarea in mediul rural. Metode de convingere pentru ezitanti

Trebuie mers in comunitate, ca la campania electorala

"Varianta e sa mergi la conditionare"

Faptul ca numarul celor care vor sa se vaccineze a scazut la jumatate in decursul unei saptamani a determinat autoritatile de la varf sa ia masuri pentru a resuscita procesul de vaccinare.Premierul Florin Citu a bagat toti prefectii in sedinta , precum si pe sefii de directii de sanatate publica, dar si reprezentanti ai Comitetului National pentru Coordonarea Activitatilor de Vaccinare (CNCAV), astfel incat sa fie gasite solutii pentru a ajunge la romanii care ezita sa se imunizeze."Vaccinarea trebuie sa se indrepte mult mai repede spre rural si campaniile sa fie tintite, derulate door to door. Tendinta trebuie sa fie sa te duci spre zona rurala. A inceput vaccinarea si la medicii de familie. A debutat si vaccinarea in unitatile sanitare, pacientii au inceput sa fie vaccinati si sunt pusi pe liste. Exista si acele campanii de vaccinare derulate de agentii economici. Trendul este de a deschide foarte mult campania de imunizare", au explicat oficiali din Ministerul Sanatatii pentru Ziare.com.Potrivit Anei Maita, presedinta Asociatiei Mame pentru Mame, campania de vaccinare in mediul rural trebuie sa se desfasoare pe tiparul unei campanii electorale."Pentru categoria asta de cetateni cu o intelegere mai greoaie a terminologiei medicale si cu preocupari mai mici de a merge la hotel, la restaurant sau la Neversea ori Untold, trebuie mers in comunitate exact dupa modelul campaniilor electorale", a declarat pentru Ziare.com Ana Maita.Reprezentanta societatii civile a punctat ca in zona rurala sunt esentiale caravanele de vaccinare si implicarea primarului, a preotului."Trebuie mers cu ladita de lemn si trebuie vorbit oamenilor, exact ca pentru campania electorala. E singura cale de a ajunge la ruralul nescolarizat care nu are interes in a se vaccina", a mai spus presedinta Asociatiei Mame pentru Mame."Ca sa convingi romanii, trebuie sa le povestesti despre avantajele individuale pe care le au pentru ca sa se vaccineze. Pentru ceilalti cred ca varianta e sa mergi la conditionare. Nu te obliga nimeni sa te vaccinezi dar daca vrei sa ai acces la viata, la evenimente, asa cum ne dorim cu totii, trebuie sa fii vaccinat", a conchis Ana Maita.